Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi"

La pedonalizzazione di Piazza Re Manfredi, uno degli interventi più attesi e discussi per la riqualificazione del centro storico, non creerà disagi al vicino Tribunale. A garantirlo è il sindaco Amedeo Bottaro, che interviene per rassicurare i vertici degli uffici giudiziari dopo le preoccupazioni emerse negli ultimi giorni, l'ultimo intervento in ordine di tempo è stato quello dellaLa questione era sorta in seguito all'emissione di un'ordinanza di limitazione al traffico, un atto necessario per consentire all'impresa di allestire il cantiere e depositare i materiali in vista dei lavori. Questo primo passo aveva generato allarme tra avvocati e magistrati, che da tempo denunciano la cronica carenza di parcheggi in una zona cruciale per l'attività giudiziaria, dove ogni giorno convergono centinaia di operatori della giustizia e cittadini.In una nota ufficiale indirizzata al Procuratore della Repubblica, Renato Nitti, e al Presidente del Tribunale, Salvatore Casiello, il sindaco ha chiarito la strategia dell'amministrazione. I lavori veri e propri di pedonalizzazione della piazza non inizieranno fino a quando non sarà resa operativa un'area di sosta alternativa, creata appositamente per sopperire alla perdita dei posti auto.La soluzione è già stata individuata: si tratta di un ampio sito all'interno dell'ex distilleria "Angelini", un'area dismessa di grande valore strategico, situata a pochi passi dal Castello Svevo e dal Palazzo di Giustizia. Il progetto per trasformare questo spazio in un parcheggio funzionale sarà valutato in una conferenza di servizi già convocata per il prossimo 18 settembre.Confermando la "piena e proficua collaborazione istituzionale", il sindaco Bottaro ha dunque assicurato che saranno prese tutte le misure necessarie per coordinare i lavori, garantendo la normale operatività del Tribunale e limitando al massimo i disagi. La riqualificazione della storica piazza, porta d'accesso al porto e al castello, procederà quindi per tappe: prima la creazione di un'alternativa concreta alla sosta, poi la partenza del cantiere che cambierà il volto di uno degli angoli più suggestivi di Trani.