Parcheggi a Trani, il sindaco Bottaro: "Partenza imminente, entrate destinate al trasporto pubblico"

Le novità sui parcheggi a striscia blu ae l'efficientamento di un servizio sul quale l'amministrazione punta molto: a fare il punto della situazione è il sindaco: "Credo sia imminente la partenza di un servizio dal quale ci aspettiamo molto, in termini di efficienza ma anche economici", spiega il primo cittadino."Consideriamo che da questo servizio l'amministrazione conta di recuperare 350mila euro all'anno, che intendiamo destinare alla viabilità, in particolare al trasporto pubblico locale, per renderlo più efficiente e rendere la città sempre più vivibile, con una qualità della vita sempre più alta", prosegue Bottaro. "Non cambierà nulla in termini di costi, saranno gli stessi costi, ma con una efficienza maggiore, che avrà un effetto benefico sul servizio, con parcheggi a rotazione".