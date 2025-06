Parcheggi a Trani: nuova gestione, dettagli e info dalla conferenza stampa tenutasi di oggi

Inizia in queste ore la nuova vita, (e gestione), delle aree di sosta a pagamento della città di Trani. Dopo un periodo di transizione di qualche mese, la nuova azienda perugina "S.I.S." è subentrata nell'effettiva gestione delle zone-parcheggio, in precedenza di competenza di Amet. Già nella giornata di oggi termineranno i collaudi dei parcometri e delle due app di riferimento: "PrestoPark" e "Telepass". Gli ausiliari del traffico inizieranno a circolare effettivamente da domani (04 giugno 2025), "in questi primi giorni c'è stata tolleranza" chiarisce il Sindaco.Nella conferenza Stampa di oggi il Primo Cittadino, Angelo Palermo - Area Manager SIS - e Mario Paradiso per il comando dei vigili, hanno fornito chiarimenti in merito alle aree di sosta a pagamento che potrebbero subire modificazioni: parrebbe infatti che in passato non sarebbe stata effettuata la delimitazione degli stalli delle aree di sosta, e che quindi non si avesse contezza del numero preciso di stalli disponibili. L'iniziale numero di stalli dichiarato da Amet era di 1226. La S.I.S. avrebbe verificato un difetto di 53 stalli mancanti rispetto ai 1226. "Se non ho uno stallo preciso potrei parcheggiare male, andando ad occupare spazio inutile – (occupando altri potenziali stalli) – e limitando il numero dei parcheggi. La SIS li ha invece tracciati facendo i cosiddetti cassettoni nelle strisce blu", Spiega Bottaro. Ora si individueranno questi stalli mancanti. Tra le aree dove potrebbero essere individuati figurerebbero: Via Tasselgardo e l'area antistante la stazione, ove vi è necessità di circolazione continua.Si attenderebbe poi la demanializzazione di Largo Pastore (Terra Rossa), che al momento non sarebbe area parcheggio e non è gestita dal comune. "Abbiamo chiesto la consegna delle aree, ai fini del parcheggio, al demanio marittimo, e stiamo ricevendo in consegna le aree. Saranno strisce bianche e non blu" spiega il Sindaco. Per gli utenti possessori di abbonamento, che sia ancora valido, utilizzabile nelle zone di parcheggio a strisce blu, sarà necessario recarsi presso l'ufficio della nuova gestione per chiarificazioni, in quanto la stipula era con il precedente gestore. Qui di seguito riportiamo l'indirizzo della sede ed i giorni di apertura con gli orari: Via Palestro 30, aperto (al momento) per 3 giorni, lunedì, dalle 09.00 alle 12.00; mercoledì, 17.00-20.00; venerdì, 09.00-12.00.Chi paga con ľapp non è in oltre tenuto ad esporre il ticket, ma sarebbe consigliabile, se possibile. Completamente out invece i famosi grattini, poiché il Comune vorrebbe evitare il maneggio di soldi, rendendo tutto trattabile. Per quel che riguarda il parcheggio sottostante la Stazione, l'apertura sarebbe prevista a partire da settembre 2025. Maggiori dettagli ed informazioni nella nostra videointervista al Sindaco Amedeo Bottaro.