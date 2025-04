Gruppo Azione, Trani: "Parcheggio di Piazza XX Settembre affidato ad AMIU? Bene così Sindaco!

Apprendiamo dagli organi di stampa e da interviste rilasciate dal Sindaco Amedeo Bottaro della scelta di affidare "in house" la gestione, per i prossimi due anni, del parcheggio interrato di Piazza XX Settembre, la cui apertura a dichiarazioni del Primo Cittadino risulterebbe imminente.Non possiamo che rallegrarci per questa lungimirante decisione che, pur potendo essere presa con largo anticipo, ci soddisfa ugualmente soprattutto perché in essa intercettiamo un importante "cambio di rotta" relativamente alla questione.La decisione dell'avv. Amedeo Bottaro è per tutto il gruppo di "Azione Trani" ed in particolare per la sottoscritta Raffaella Merra, da una parte segno di concretezza negli "atti politici" e dall'altra un segnale di "buona volontà" per un primo passo nel recupero e nella valorizzazione degli enti municipalizzati.L'ulteriore segnale concreto che il gruppo di "Azione Trani" chiede al Primo Cittadino è quello di valorizzare realtà e profili professionali tranesi, invece che quelli esterni a cui, pur rispettandoli nelle competenze, per il solo fatto di essere estranei al nostro territorio, manca, a nostro avviso, quel legame alla Città di Trani che gli consentirebbe di poter agire, oltre che con competenza, anche con necessaria passione domestica orientata alla comprensione dei reali problemi della Città che va ascoltata.In quest'ottica andrebbe compiuto il secondo, coraggioso e decisivo passo in questa direzione: che venga cioè nominato, in AMIU, un Amministratore Unico tranese ed in futuro un intero CdA di Trani.Lo chiediamo all'attuale Sindaco, lo chiederemo anche al futuro Primo Cittadino, non è poi così difficile: si può fare!!Raffaella Merra - Segretaria Gruppo Azione - Trani