Viabilità senza programmazione a Trani: "Nessun passo avanti sul Piano Mobilità"

Un passo avanti e due indietro sul "Pianeta Traffico" a Trani, a causa, anche in questo settore, dell'immobilismo dell'Amministrazione Bottaro. Se da un lato si decide di gestire e incrementare le zone pedonali, dall'altro nulla si "escogita" per tutelare chi deve affrontare il traffico impazzito, specie nei fine settimana e chi attende, da anni, anzi da oltre un decennio, un piano del traffico. Riduzione della congestione stradale e fruibilità pedonale "cozzano" con le Ztl attualmente attive, se pur in maniera alternatata, sul Porto e su Via Mario Pagano. Urge un giro di vite, l'apertura di un tavolo di concertazione serio fra tutte le associazioni di categoria con le forze politiche e civiche e l'immediata "messa a fuoco" sulla viabilità, in quanto nella città di Trani tutt'oggi non si è pianificato un "piano mobilità", tra criticità dei parcheggi e mezzi pubblici di trasporto sinergici. Chiediamo all'Amministrazione di trovare soluzioni innanzitutto per decongestionare il traffico di via Cavour e permettere di raggiungere la costa Nord in alternativa a corso Vittorio Emanuele e altre vie, specie per i turisti e forestieri , favorendo al tempo stesso la visibilità e la fruibilità delle attività ricettive, facilitando il loro lavoro. Tutto questo a beneficio, nello specifico, di quelle attività che sono in regola soprattutto con i Dehors dopo aver investito somme notevoli per dar lustro alla città e ottimizzare la propria offerta nei confronti della clientela, turisti compresi. La stagione è già iniziata e bisognerebbe pensare anche a loro; come sopperire alle esigenze di una cosiddetta "città turistica"?