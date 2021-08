Polemiche intorno alla "maternità" dei parcheggi rosa

Mentre sulla sua pagina Facebook un festante consigliere Biancolillo condivideva la notizia della approvazione dell'atto di indirizzo per realizzare a Trani i cosiddetti parcheggi rosa, non tarda ad arrivare la decisa replica da parte di Raimondo Lima, ex consigliere comunale e componente del Consiglio Nazionale di Fratelli d'Italia ."Leggo un post del consigliere Biancolillo il quale scrive di aver proposto in commissione l'istituzione dei "parcheggi rosa"... evidentemente dimentica la mia mozione di consiglio comunale approvata due anni fa (2019) all'unanimità. Nonostante fosse stato approvato all'unanimità dal Consiglio (numero di delibera 56 del 26/4/2019) l'indirizzo dell'"organo sovrano" è stato completamente ignorato e snobbato."Ci sarebbe da aggiungere - a onor del vero - che i primi parcheggi riservati a donne in gravidanza o con bambini al di sotto dei 2 anni di età erano già stati istituiti ai tempi in cui era sindaco Gigi Riserbato.