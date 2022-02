Parcheggio piazza XX settembre: "E' stato avviato l'iter per la gara?"

"Il comune di Trani ha ottenuto il finanziamento di Euro 1.200.000,00 per le opere di manutenzione straordinaria, risanamento e completamento del parcheggio di Piazza XX Settembre". L' ex consigliere comunale maria Grazie Cinquepalmi si domanda: "È stato avviato l'iter per la gara?". In una nota prosegue così: "La finanza di progetto può prevedere un intervento con fondi comunali finalizzato a calmierare le tariffe del servizio offerto. Nel caso di specie il finanziamento ottenuto dal Comune ha destinazione vincolata e non può essere distratto.Il parcheggio già esiste, è di proprietà del comune, pertanto, non può essere ricompreso nel project financing.Il Comune ha candidato un progetto che ha ricevuto un finanziamento e deve seguire l'iter procedurale dell'appalto pubblico di lavori non quello della finanza di progetto.Sarebbe un vero delitto perdere quest'occasione. Pensare di far rientrare quel finanziamento nella proposta di project financing presentata dalla No Parking s.p.a. e Sigeas.r.l., di fatto, ricevere un finanziamento e regalarlo, ammesso che si possa fare, vuol dire concretamente rischiare di perderlo, vuol dire rischiare di perdere 1.200.000,00 euro, vuol dire perdere una grande opportunità per la città.Facciamo le cose semplici. Risolviamo finalmente il problema del parcheggio interrato della stazione con il finanziamento ricevuto e non inseguiamo progetti faraonici e "dinamici" per di più con alti costi sui cittadini, visto che oltretutto non ne siamo capaci".