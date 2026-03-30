Adriatica Trani, vittoria di carattere a San Giovanni Rotondo

L'Adriatica Trani conquista una vittoria importante sul campo del Volley Academy SGR al termine di una gara affrontata con determinazione e spirito di squadra, dando una risposta concreta dopo lo stop della settimana precedente.Dopo la sconfitta contro Sammichele, i bianco-blu sono scesi in campo con grande voglia di riscatto, consapevoli però delle difficoltà della trasferta. Il Volley Academy SGR si è confermato avversario di valore, soprattutto tra le mura amiche, capace di mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica.L'approccio iniziale è stato leggermente contratto, complice la tensione e la volontà di fare risultato. Con il passare dei punti, però, l'Adriatica Trani ha trovato maggiore scioltezza, riuscendo a costruire un vantaggio importante grazie a un'ottima correlazione muro-difesa, fondamentale per mettere pressione all'avversario e gestire il gioco.Nel secondo set la gara è diventata più equilibrata, trasformandosi in una lotta punto a punto. Nonostante ciò, i bianco-blu hanno mantenuto lucidità nella costruzione del gioco, riuscendo a gestire i momenti chiave del parziale anche grazie agli ingressi di Bisceglie e Rutigliani, decisivi nel finale del set.La conquista del secondo parziale ha dato ulteriore fiducia alla squadra, che ha approcciato il terzo set con maggiore sicurezza e continuità. In attacco si sono messi in evidenza il capitano Masella, insieme alle bande Santo e Belsito, efficaci sia in fase offensiva sia nella gestione della ricezione e della difesa.Ottima anche la prestazione del giovanissimo Sebastiani, classe 2009, schierato titolare per la terza gara consecutiva, così come il contributo a muro di Erriquez e il lavoro difensivo di Frisardi.Una vittoria di squadra, costruita grazie al contributo di tutti gli effettivi e a un atteggiamento compatto e determinato. Un successo che restituisce fiducia e rappresenta un passo importante anche in vista del prossimo obiettivo stagionale: la finale di Coppa Puglia.