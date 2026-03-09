Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico

L'Adriatica Trani conquista una vittoria importante nel campionato di Serie D maschile superando il Tabanelli Primo Srl – Manfredonia al termine di una gara giocata in un contesto insolito: il Tensostatico "Ferrante", infatti, si è presentato senza il consueto sostegno del pubblico sugli spalti.L'assenza del pubblico ha creato un'atmosfera surreale per una squadra abituata a sentire costantemente il calore della propria gente. Una situazione che avrebbe potuto rappresentare un contraccolpo per molti, ma che i bianco-blu sono riusciti a trasformare in ulteriore motivazione.La sfida contro Manfredonia richiedeva comunque massima attenzione. La formazione ospite si è dimostrata nel corso della stagione capace di mettere in difficoltà chiunque, indipendentemente dalla posizione in classifica. A complicare ulteriormente il quadro per l'Adriatica si sono aggiunte alcune assenze importanti: oltre a quella di Mennuni, indisponibile anche Angarano, con l'esordio da titolare di Luigi Sebastiani.Nonostante le difficoltà, i bianco-blu hanno approcciato la gara con grande determinazione, imponendo fin dalle prime battute il proprio ritmo di gioco. In attacco Masella e Belsito hanno subito trovato soluzioni efficaci, mentre il lavoro difensivo ha permesso alla squadra di mantenere ordine e continuità nelle varie fasi del match.Il secondo e il terzo set hanno seguito un andamento simile, con Manfredonia capace di restare agganciata alla gara grazie all'entusiasmo di una squadra giovane e combattiva, arricchita da alcuni elementi di esperienza. L'Adriatica, però, è stata brava a non abbassare mai l'intensità, mantenendo sempre il controllo del ritmo grazie soprattutto a una battuta incisiva che ha reso più complicata la costruzione del gioco avversario.Questo ha consentito ai bianco-blu di gestire il vantaggio e di coinvolgere progressivamente tutti gli effettivi. Nel corso della gara sono infatti entrati il secondo libero Scassano, Pascarelli, Rutigliani e Bisceglie, tutti protagonisti di un contributo importante sia nel risultato sia nell'andamento complessivo del match.Determinante anche la solidità in ricezione garantita da Frisardi e Santo, che ha permesso ai palleggiatori di distribuire il gioco con equilibrio e mettere tutti gli attaccanti nelle condizioni di trovare il punto.Una vittoria che conferma la compattezza del gruppo e la capacità della squadra di reagire anche nelle situazioni meno semplici.Ora lo sguardo è rivolto al prossimo impegno di campionato, in programma in trasferta sul campo dell'Amatori, con l'auspicio di poter tornare presto a giocare al Tensostatico "Ferrante" ritrovando sugli spalti il calore del pubblico bianco-blu.