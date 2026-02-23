Adriatica Trani vince al tie-break a Noicattaro: carattere e rimonta in una gara ad alta intensità

L'Adriatica Trani conquista una vittoria pesante sul campo del Noha Volley & Sport al termine di una gara complessa, intensa e ricca di ribaltamenti. Un successo maturato al tie-break che conferma il valore del gruppo bianco-blu, capace di reagire nei momenti più difficili e di rimettere in equilibrio una partita che si era complicata nei primi due set.L'approccio iniziale non è stato dei migliori. Noicattaro si è confermata squadra insidiosa tra le mura amiche, ben organizzata e capace di giocare con grande fiducia. I padroni di casa hanno spinto soprattutto tra muro e difesa, trovando ritmo e prendendo il largo sia nel primo che nel secondo parziale.Anche l'avvio del terzo set ha visto i bianco-blu in difficoltà, con Noicattaro avanti 5-1. A quel punto, però, l'Adriatica ha cambiato volto. Con la consapevolezza dell'importanza della posta in palio, la squadra si è ricompattata, ha iniziato a difendere palloni decisivi e a lavorare con maggiore efficacia a muro, dove i centrali Angarano ed Erriquez hanno fatto sentire la propria presenza. Sulle bande sono arrivate le soluzioni giuste con Santo, Mennuni e Masella, permettendo di riaprire il match.Il quarto set è stato combattuto punto a punto, ma con un'Adriatica più fiduciosa e ordinata. Nel finale del parziale si è registrato l'infortunio alla caviglia per Francesco Mennuni, coinvolto in un contrasto a rete. Al suo posto è entrato Angelo Belsito, autore di un contributo importante sia nella chiusura del set sia nel proseguimento della gara, garantendo equilibrio e solidità.Nel tie-break l'avvio è stato nuovamente complicato, con Noicattaro avanti 4-1. Anche in questo caso, però, la reazione non si è fatta attendere: ritrovata lucidità e ritmo in attacco, l'Adriatica ha rimesso la testa avanti, costruendo un margine di tre punti gestito con maturità fino al termine del set.Una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale del gruppo, ottenuta su un campo difficile contro un avversario che ha dimostrato grande valore.Ora l'attenzione si sposta sulla semifinale di Coppa Puglia, in programma domenica 1 marzo alle ore 18:30 al Tensostatico "Ferrante" di Trani. Un appuntamento che si giocherà in casa e che rappresenta un passaggio chiave della stagione, con l'obiettivo di continuare a costruire il percorso con la stessa determinazione mostrata a Noicattaro.