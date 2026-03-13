Adriatica Trani in trasferta a Bari: sfida contro Amatori Volley

Sabato 14 marzo alle ore 19:00 l'Adriatica Trani sarà impegnata in trasferta al Palazzetto Carbonara di Bari per affrontare Amatori Volley Bari in una nuova giornata del campionato di Serie D maschile.La formazione bianco-blu arriva a questo appuntamento con la volontà di dare continuità al proprio percorso stagionale. La squadra ha dimostrato nel corso delle ultime settimane solidità, compattezza e capacità di gestione dei momenti chiave delle partite, elementi che saranno fondamentali anche nella sfida contro la formazione barese.La gara contro Amatori Volley Bari rappresenta un test importante, soprattutto in trasferta, dove serviranno concentrazione, intensità e grande attenzione in tutti i fondamentali. La squadra di casa è infatti una formazione capace di esprimere un gioco dinamico e di mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto quando riesce a trovare ritmo davanti al proprio pubblico.Per l'Adriatica Trani sarà quindi fondamentale imporre il proprio ritmo di gioco fin dalle prime fasi della partita, cercando di mantenere ordine nella fase muro-difesa e continuità nella costruzione offensiva. La compattezza del gruppo e la qualità del gioco espresso nelle ultime uscite rappresentano una base importante per affrontare al meglio l'impegno.Durante la settimana lo staff tecnico ha lavorato con intensità per preparare la gara sotto tutti gli aspetti, con l'obiettivo di presentarsi a Bari con la giusta mentalità e con la determinazione necessaria per affrontare una partita che si preannuncia equilibrata e combattuta.L'Adriatica Trani si prepara quindi a una nuova sfida di campionato, consapevole dell'importanza di ogni gara in questa fase della stagione e determinata a continuare il proprio percorso con lo stesso spirito di squadra mostrato fin qui.