Volley

Adriatica Trani in finale: superata ASD Falchi Ugento con autorità

Una vittoria netta, frutto di organizzazione, qualità tecnica e coesione

Trani - lunedì 2 marzo 2026 13.06 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani conquista l'accesso alla finale di Coppa Puglia al termine di una semifinale interpretata con grande solidità e maturità contro l'ASD Falchi Ugento, formazione che nei quarti aveva eliminato Corato dimostrando carattere e qualità.

I bianco-blu hanno approcciato la gara con massima attenzione, consapevoli del valore dell'avversario. L'avvio è stato deciso: Palmisano ha subito messo pressione al servizio, creando difficoltà alla ricezione ospite e consentendo alla squadra di costruire il primo margine. In fase offensiva le soluzioni sulle bande con Santo e Masella hanno permesso di prendere ritmo e fiducia, mentre Belsito si è rivelato fondamentale sia in attacco sia nel lavoro di supporto in ricezione.

La qualità della prima linea ha consentito a Palmisano di coinvolgere con continuità anche i centrali, rendendo il gioco meno prevedibile e più incisivo. Nel corso del match spazio anche alle rotazioni: positivo l'ingresso di Sebastiani sul finale di set, così come il contributo di Pascarelli e Rutigliani nelle fasi decisive.

I tre parziali hanno seguito un andamento simile, con l'Adriatica capace di imporre il proprio ritmo e di gestire con ordine anche i tentativi di reazione di Ugento, soprattutto nell'avvio del terzo set, quando gli ospiti hanno provato a restare agganciati punto a punto. La risposta dei bianco-blu è stata però concreta e determinata.

Determinante anche il sostegno del pubblico del Tensostatico "Ferrante", che ha accompagnato la squadra verso la conquista della finale. Nonostante l'assenza di Mennuni, il gruppo ha risposto in maniera compatta: tutti gli atleti hanno dato il proprio contributo, confermando la profondità del roster e lo spirito di squadra.

Nel finale spazio anche al secondo libero Scassano e a Gianluca Bisceglie, con Lorenzo Pascarelli autore dell'ultimo punto che ha sancito ufficialmente l'accesso alla finale di Coppa Puglia per l'Adriatica Trani.

Una vittoria netta, frutto di organizzazione, qualità tecnica e coesione, che proietta i bianco-blu all'ultimo atto della competizione regionale con entusiasmo e consapevolezza.
