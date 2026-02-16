Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani

mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 20:00

Ilrappresenta, per il popolo cristiano, la "porta santa" d'ingresso allaun itinerario di quaranta giorni che conduce alla gioia dellaIl rito dell'imposizione delle ceneri, che trae origine dalle antiche tradizioni bibliche, non è un semplice atto formale, ma un potente richiamo alla consapevolezza della propria condizione umana e al bisogno di Dio. Attraverso questo gesto, la Chiesa invita ogni fedele a spogliarsi delle proprie certezze mondane per intraprendere un cammino di purificazione, dove la preghiera, il digiuno e la carità diventano strumenti per "fare spazio" nel cuore, permettendo alla grazia divina di operare in attesa del Mistero Pasquale.È in questo spirito di profondo rinnovamento che lasi appresta ad accogliere,, la solenne celebrazione eucaristica d'inizio Quaresima. L'appuntamento, promosso dall', segnerà uno dei momenti più significativi dell'anno liturgico, aprendo ufficialmente il tempo di preparazione alla Pasqua.A presiedere la liturgia sarà, Arcivescovo dell'Arcidiocesi, che guiderà la comunità diocesana in un momento di intensa preghiera e riflessione. Il gesto simbolico dell'imposizione delle ceneri, segno della fragilità umana e dell'invito a ritornare al Signore con cuore sincero, sarà il fulcro di una celebrazione che richiama i fedeli a un cammino di conversione e penitenza.In un clima di raccoglimento e sobrietà, la liturgia offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità di riscoprire il valore delle dimensioni fondamentali del percorso verso la Pasqua. L'invito è rivolto all'intera comunità, affinché possa prendere parte a questo momento centrale della vita ecclesiale, lasciandosi guidare dalla Parola di Dio e dall'insegnamento della Chiesa nel cammino verso la celebrazione del Mistero pasquale.