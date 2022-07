Festa patronale a Trani, giovedì la presentazione del programma

In piazza Libertà un info point per la raccolta fondi

Il Comitato Feste Patronali Città di Trani rende noto che giovedì 21 luglio alle ore 10.30 presso la sede del Comitato situata in piazza Lambert n. 14 presso l'auditorium San Luigi, sarà presentato alla stampa il programma della Festa Patronale della Città Trani in onore del Santo Patrono, Nicola il Pellegrino, che si terrà nei giorni 29 – 30 -31 luglio e 01 agosto 2022.Il Comitato Feste Patronali di Trani invita i cittadini a sostenere economicamente le iniziative, contribuendo anche solo con una piccola oblazione per far sì che la Festa Patronale ritorni nel suo tono solenne.Per l'occasione sarà allestito un Info Point di raccolta fondi in piazza della Libertà nei giorni della festa patronale.Oppure tramite versamentoIBAN:COMITATO FESTE PATRONALI CITTA' DI TRANIIT74G0303241720010000004236BANCA CREDEM.