Città in festa per San Nicola il Pellegrino: solenne processione e fuochi d'artificio

Giornata centrale delle manifestazioni della festa patronale di San Nicola Il PellegrinoQuesto il programma odierno:Ore 8.30 Diana pirotecnica eseguita dalla ditta "Colangelo FireWorks" (Avigliano – PZ), a devozione di Luis Avellaneda e Luis Alberto Rosada di Buonos Aires (Argentina)Ore 9 - Piazza della Libertà Celebrazione eucaristica animata dalla confraternita di Santa Maria dè DionisioOre 11.30 - Cattedrale (cripta di San Nicola il Pellegrino) Celebrazione eucaristica CapitolareOre 19 - Piazza Duomo - Cerimonia di consegna della chiave della Città al Santo Patrono e Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, dai rappresentanti delle Arciconfraternite/Confraternite, e Associazioni Religiose di TraniOre 20 - Piazza DuomoSolenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie di San Nicola il Pellegrino e San Francesco d'Assisi con l'intervento di Sua Ecc.za Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, delle Arciconfraternite e Confraternite, degli Ordini Francescani limitrofi e dell'associazione Greco/Ortodossa "San Nicola il Pellegrino" di Stiri.Itinerario: piazza Addazi, piazza Duomo, via Beltrani, via Mario Pagano, via Sant'Agostino, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza della Libertà (dove l'Arcivescovo impartirà la benedizione dei bambini presenti), via Ognissanti, piazza Sedile San Marco (benedizione del mare), via Arcangelo Prologo (dove l'Immagine e le Venerate Reliquie sosteranno nella Chiesa di San Nicolino per un momento di preghiera), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Duomo, Basilica Cattedrale dal cui sagrato Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo impartirà la solenne Benedizione con relativo congedo dei frati francescani, per il ritorno delle Reliquie di San Francesco ad Assisi.Ore 23.30 - Molo di San NicolaSpettacolo pirotecnico della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN)