Feste del Carmine e di San Nicola, al via la scelta dei posteggi per gli operatori

Il Comune di Trani ha pubblicato l'invito rivolto alle ditte assegnatarie delle aree pubbliche temporanee destinate alle festività della Beata Vergine del Carmelo e di San Nicola Pellegrino per l'anno 2026.Come previsto dall'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione temporanea dei posteggi, gli operatori sono convocati mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 16.30, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Trani, in via Tenente Morrico n. 2, per procedere alla scelta dei posteggi individuati nelle planimetrie.L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo l'ordine della graduatoria, come stabilito dall'avviso pubblico.L'amministrazione comunale comunica inoltre che, al termine della scelta, alle ditte assegnatarie sarà rilasciato il relativo atto autorizzativo, necessario per l'occupazione delle aree durante le celebrazioni dedicate alla Beata Vergine del Carmelo e a San Nicola Pellegrino.