Centro Jobel
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Eventi e cultura

Trani celebra il Rock Progressivo con ArmOniA – ProgDay 2026

Sabato 27 giugno al Centro Jobel una serata a ingresso libero dedicata ai grandi protagonisti del prog, dai Pink Floyd alla PFM

Trani - venerdì 19 giugno 2026
Sabato 27 giugno alle ore 20:30, il Centro Jôbêl di Trani (Via Giuseppe Di Vittorio, 60) ospiterà l'edizione 2026 di ArmOniA – ProgDay, un evento collegato alla 32° Festa della Musica e che quest'anno è dedicato alla celebrazione del Rock Progressivo, genere che ha segnato profondamente la cultura europea degli anni settanta.

Organizzata dall'associazione musicale ritMiMisti, la serata vuole essere un omaggio non solo a band leggendarie, ma a un'intera generazione che ha trovato in quella musica l'energia per immaginare un mondo migliore

Il Rock Progressivo, nato in Gran Bretagna per poi diffondersi in tutta Europa, si è distinto per la complessità armonica e l'uso innovativo di strumenti elettronici come il moog e il mellotron, fondendo la tradizione classica e popolare con le nuove frontiere della modernità.

Il concerto proporrà una scaletta che spazia tra i giganti del genere: dai Pink Floyd ai Genesis, dagli Emerson Lake & Palmer ai Gentle Giant, senza dimenticare le eccellenze italiane come PFM, Banco del Mutuo Soccorso e Le Orme. Sul palco una band speciale ed eterogenea, diretta dal tastierista Michele Tota.

A fare da "filo conduttore" a questa narrazione immersiva, ci saranno alcuni brani tratti dalle storiche rubriche della rivista musicale "Ciao 2001", attiva in quegli anni e molto seguita, specialmente dagli adolescenti.

Informazioni utili:
L'evento è a ingresso libero

Per chi raggiunge il Centro Jôbêl in auto, è disponibile un ampio parcheggio sotto il viadotto della SS16.
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