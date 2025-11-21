Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani

Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser-Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, ha avviato il progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.



L'Auser non si fermerà al progetto, infatti sta programmando un percorso che guarda al futuro, siamo giunti all'ultima settimana di quanto programmato. Una settimana intensa e pieno di appuntamenti che di seguito illustriamo.



MARTEDÌ 25 ALLE ORE 17:30: incontro con il Presidente Regionale della Federconsumatori e l'Ingegnere specialista in nuove tecnologie.



MARTEDI' 25 ALLE ORE 18:30: riunione della commissione per designare i vincitori del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete – Mica Scemi".



GIOVEDÌ 27 ALLE ORE 17:30: presso il Palazzo di Città, sala Tamborrino ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete – Mica Scemi"

GIOVEDÌ 27 ALLE ORE 20:30: attenti! Cena con truffa



VENERDÌ 28 ALLE ORE 18:00: serata conclusiva del progetto "Truffe? Mica Scemi!". Previsto un incontro con la Polizia Locale che illustrerà dettagliatamente le "truffe porta a porta" successivamente rappresentazione teatrale degli "SPI...RITOSI" con una commedia scritta da Marco Pilone dal titolo "MICA SCEMI".



Si invitano i cittadini a tutti gli appuntamenti