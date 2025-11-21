Truffe anziani
Associazioni

Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani

Incontri, teatro e premi con l’Auser e il Comune di Trani

Trani - venerdì 21 novembre 2025 10.48
Il Comune di Trani in convenzione con l'Auser-Trani, associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società, ha avviato il progetto "Mica Scemi" un'iniziativa volta a prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani a valere del "Fondo unico Giustizia" del Ministero dell'Interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

L'Auser non si fermerà al progetto, infatti sta programmando un percorso che guarda al futuro, siamo giunti all'ultima settimana di quanto programmato. Una settimana intensa e pieno di appuntamenti che di seguito illustriamo.

MARTEDÌ 25 ALLE ORE 17:30: incontro con il Presidente Regionale della Federconsumatori e l'Ingegnere specialista in nuove tecnologie.

MARTEDI' 25 ALLE ORE 18:30: riunione della commissione per designare i vincitori del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete – Mica Scemi".

GIOVEDÌ 27 ALLE ORE 17:30: presso il Palazzo di Città, sala Tamborrino ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso di poesie "Non mi prendi nella rete – Mica Scemi"
GIOVEDÌ 27 ALLE ORE 20:30: attenti! Cena con truffa

VENERDÌ 28 ALLE ORE 18:00: serata conclusiva del progetto "Truffe? Mica Scemi!". Previsto un incontro con la Polizia Locale che illustrerà dettagliatamente le "truffe porta a porta" successivamente rappresentazione teatrale degli "SPI...RITOSI" con una commedia scritta da Marco Pilone dal titolo "MICA SCEMI".

Si invitano i cittadini a tutti gli appuntamenti
