Dai piedi dell'Immacolata alle strade di Trani: il "tappeto di fiori" diventa dono per la città

Il gesto di Carlo Nenna elogiato dall'Assessore Cecilia Di Lernia: "Un esempio di amore e condivisione che ora richiede il rispetto di tutti"

Trani - martedì 9 dicembre 2025 19.44
In un tempo in cui il dibattito pubblico è spesso segnato da toni aspri e parole veementi, a volte è un gesto silenzioso di bellezza a fare il "rumore" più importante. È quanto accaduto all'indomani dei festeggiamenti solenni per l'Immacolata Concezione, grazie a un'iniziativa che ha trasformato un atto di fede privata in un beneficio per l'intera collettività. A raccontarlo, attraverso una nota carica di emozione sulla sua pagina social, è l'Assessore Cecilia Di Lernia, che ha voluto pubblicamente ringraziare il concittadino Carlo Nenna (della ditta Fatima Marmi).

Nenna, in occasione della festa dell'8 dicembre, aveva omaggiato la Vergine con uno splendido "tappeto di fiori" posizionato ai piedi della statua in Piazza Libertà. Con l'avvio del cantiere per la realizzazione del Presepe cittadino, che ingloberà temporaneamente il simulacro, quei fiori rischiavano di aver esaurito la loro funzione. Invece, il donatore ha scelto di raddoppiare il suo gesto d'amore: non solo verso la Madonna, ma verso Trani. Le piante, infatti, non sono andate perdute. Questa mattina sono state ripiantumate nelle fioriere che adornano Piazza Libertà, via Mario Pagano e via Ognissanti, portando colore e decoro nel cuore della città, mentre una parte simbolica è rimasta a custodire la statua dell'Immacolata all'interno del nuovo allestimento natalizio.

"Ieri la condivisione ci ha emozionato", scrive l'Assessore Di Lernia, sottolineando come questo episodio rappresenti una lezione di civismo rara: "Questo gesto di devozione verso Maria Santissima e di amore verso la città ci hanno insegnato che la partecipazione e la condivisione sono e devono essere parte di tutti noi". Un esempio virtuoso di come il privato possa prendersi cura del pubblico, unendo la dimensione spirituale a quella del decoro urbano. Il ringraziamento, esteso a nome del Sindaco e dell'intera Amministrazione, si chiude però con un monito che è anche un appello alla responsabilità di ogni tranese: "Tale amore richiede rispetto. Avremo cura del dono prezioso dato alla città". Ora spetta ai cittadini custodire questa bellezza, affinché il regalo di Carlo Nenna continui a fiorire sotto gli occhi di tutti.

Il post dell' assessore Cecilia Di Lernia

La condivisione emotiva. Molto spesso il linguaggio emotivo accorto stenta a rappresentarsi. Si è talmente presi dal voler necessariamente esprimere concetti con veemenza che si perde il senso delle parole e della condivisione. Ieri però la condivisione ci ha emozionato. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Ss.ma Immacolata un confratello ha donato un "tappeto di fiori" posto ai piedi della statua. Poiché oggi, al termine dei festeggiamenti, è stato allestito il cantiere per realizzazione del Presepio cittadino in Piazza Libertà, inglobando la Statua, il nostro concittadino ha donato quel "tappeto di fiori alla nostra città". I fiori sono stati questa mattina piantati nelle fioriere che adornano la Piazza Liberta, via Mario Pagano e via Ognissanti. Ovviamente alcuni fori sono stati lasciati ai piedi della Statua e siamo certi che gli allestitori ne avranno cura. Ed allora caro signor Carlo Nenna (Fatima Marmi) grazie a nome del Sindaco della città, dell'intera amministrazione e di tutti i concittadini. Questo gesto di devozione verso Maria Ss.ma Immacolata ed il gesto di amore verso la città ci hanno insegnato che la partecipazione e la condivisione sono e devono essere parte di tutti noi. Tale amore richiede rispetto. Avremo cura del dono prezioso dato alla città.

