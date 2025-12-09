Dai piedi dell'Immacolata alle strade di Trani: il "tappeto di fiori" diventa dono per la città

La condivisione emotiva. Molto spesso il linguaggio emotivo accorto stenta a rappresentarsi. Si è talmente presi dal voler necessariamente esprimere concetti con veemenza che si perde il senso delle parole e della condivisione. Ieri però la condivisione ci ha emozionato. In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Ss.ma Immacolata un confratello ha donato un "tappeto di fiori" posto ai piedi della statua. Poiché oggi, al termine dei festeggiamenti, è stato allestito il cantiere per realizzazione del Presepio cittadino in Piazza Libertà, inglobando la Statua, il nostro concittadino ha donato quel "tappeto di fiori alla nostra città". I fiori sono stati questa mattina piantati nelle fioriere che adornano la Piazza Liberta, via Mario Pagano e via Ognissanti. Ovviamente alcuni fori sono stati lasciati ai piedi della Statua e siamo certi che gli allestitori ne avranno cura. Ed allora caro signor Carlo Nenna (Fatima Marmi) grazie a nome del Sindaco della città, dell'intera amministrazione e di tutti i concittadini. Questo gesto di devozione verso Maria Ss.ma Immacolata ed il gesto di amore verso la città ci hanno insegnato che la partecipazione e la condivisione sono e devono essere parte di tutti noi. Tale amore richiede rispetto. Avremo cura del dono prezioso dato alla città.

