Solennità dell'Immacolata Concezione a Trani

Stasera la Celebrazione Eucaristica ed omaggio floreale dei Vigili del Fuoco. Domani la processione

Trani - domenica 7 dicembre 2025 12.09
Tra devozione, storia e tradizione: la città rinnova il voto a Maria SS. Immacolata Concezione, Trani — da sempre considerata "Città Mariana" — si appresta a vivere con intensa partecipazione la due-giorni conclusiva delle celebrazioni in onore dell'Immacolata Concezione, promosse dall'Arciconfraternita dell'Immacolata. Il culto mariano verso la SS. Vergine Immacolata vanta antiche radici nella comunità tranese: secondo tradizione, la devozione si intensificò dopo un evento prodigioso in cui la Madonna liberò la città da un'epidemia di peste. Da allora, i cittadini promisero pubblicamente il loro voto di fedeltà, gesto che ancora oggi viene rinnovato durante le celebrazioni. L'Arciconfraternita della Immacolata, la più antica a Trani risale al 1656, con Regio Assenso del 1776 (cioè riconoscimento storico-istituzionale), concluderà le celebrazioni con un programma che prevede:

- Domenica 07 dicembre,
  • ore 18:00 - La Celebrazione Eucaristica presieduta da don Sergio Pellegrini, vicario arcivescovile,
  • ore 19:00 - L' omaggio floreale alla SS. Immacolata dei fanciulli in piazza Libertà, ai piedi del monumento eretto in suo onore alla presenza del Vicario stesso, del Sindaco Amedeo Bottaro e della Civica Amministrazione, delle associazioni mariane e dei Vigili del Fuoco, che deporranno una corona floreale donata dalla Amministrazione comunale.
- Lunedì 08 dicembre,
  • ore 05:00 - Tradizionale giro per le vie della città del Gran Concerto bandistico "Pietro Mascagni" Città di Trani
  • ore 06.00 - Celebrazione Eucaristica, presiede don Pasquale Quercia
  • ore 07:30 - Celebrazione Eucaristica, presiede don Michele Torre
  • ore 08:30 - Celebrazione Eucaristica, presiede padre Antonio Bongallino, chierico regolare di San Paolo
  • ore 10:00 - Celebrazione Eucaristica Solenne, presiede dall' Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, mons. Leonardo D'Ascenzo
  • ore 11:30 - Processione avvio itinerante per le vie della Città di Trani
  • ore 18:00 - Recita del Santo Rosario
  • ore 18:30 - Celebrazione Eucaristica Solenne, presiede don Giuseppe Mazzilli, in suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti.
Cosimo Curci, priore dell'Arciconfraternita dell' SS. Immacolata, comunica che le funzioni saranno animate dalla "Polifonica dell'Immacolata Concezione" e che tutte si svolgeranno presso la Chiesa di San Francesco.

  • Immacolata
