Deposta dal sindaco Bottaro la corona di fiori sulla statua dell'Immacolata: si aprono le festività natalizie a Trani

Dopo la deposizione del serto di fiori alla Madonna, preceduta dalla benedizione di don Saverio, si sono accese le luminarie in via Mario Pagano, via San Giorgio e l'intera perimetrazione delle due piazze centrali, le prime aree ad essere inondate da cascate di luci e colori.

Con la tradizionale deposizione del setto di fiori alla Madonna Immacolata in Piazza della libertà il sindaco ha inaugurato il periodo delle festività natalizie.«Abbiamo voluto riempire di luci e di colori la città perché abbiamo bisogno di festa e di lasciarci alle spalle tanta preoccupazione e tanta sofferenza. Ovvio che siamo ancora in uno stato di allerta ma abbiamo voluto addobbare la città proprio come un augurio di serenità».Il sindaco si è mostrato fiducioso ma anche emozionato visto che per la prima volta un primo cittadino depone direttamente la corona e non un vigile del fuoco.