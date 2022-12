Festività dell'Immacolata, bagno di folla per l'omaggio floreale alla Madonna

Nella serata della vigilia dell'Immacolata, la popolazione tranese ha rinnovato la devozione alla Vergine Immacolata con il tradizionale omaggio floreale all'obelisco della Madonna in piazza Libertà. Come sempre, tutto ciò è stato possibile grazie all'aiuto e all'intervento dei vigili del fuoco. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco, la civica Amministrazione e le associazioni mariane cittadine. I più piccoli hanno, poi, deposto dei fiori bianchi ai piedi dell'obelisco.Tantissima la gente accorsa per strada per assistere a questo tradizionale momento che sancisce ufficialmente l'apertura del periodo natalizio.