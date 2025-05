La Peregrinatio Mariae a Trani a cura dell'Arciconfraternita Immacolata

Il culto dell'Immacolata Concezione a Trani è un patrimonio storico e religioso profondamente radicato, che si manifesta attraverso una devozione secolare, eventi miracolosi, un voto pubblico e solenni celebrazioni che coinvolgono l'intera comunità. La devozione è stata ed è tutt'oggi portata avanti dall'ha sede nella chiesa di San Francesco, una congrega che ha una lunga storia, avendo ricevuto il Regio Assenso nel 1776 e risalendo probabilmente al 1656.allel'Immagine dellafarà tappa presso il Santuario della B.V. del Carmine a Trani: "E' il terzo anno - ha dettopriore dell' Arciconfraternita - che viene promossa l'iniziativa "Peregrinatio Mariae" che vede come protagoniste indiscusse le consorelle. Nel mese di maggio, meglio noto come Mese Mariano, l'Icona dell'Immacolata fa tappa presso le abitazioni di alcuni parrocchiani e dei confratelli più anziani appartenenti all'Arcisodalizio. Durante le domeniche del mese, l'immagine viene accolta anche dalle rettorie che interessano il territorio pertinente alla parrocchia e quest'anno, in virtù del legame venutosi a creare durante le celebrazioni per Maria SS. Immacolata, celebrazioni che si sono tenute presso il Santuario della B.V. del Carmine, la Vergine Santa verrà accolta anche dalla Confraternita della B.V. del Carmine e dai Padri Barnabiti presso la loro chiesa".