Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata. Foto Tonino Lacalamita
Religioni

Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata

Trani rinnova la sua fede mariana tra storia, tradizione e partecipazione

Trani - lunedì 8 dicembre 2025 12.54
Le immagini dell'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla SS. Vergine Immacolata Concezione, avvenuto ieri 7 dicembre 2025 dopo la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Arcivescovile don Sergio Pellegrini, restituiscono tutta la forza di una tradizione che a Trani resiste intatta da secoli. Un gesto semplice e solenne, capace di evocare il profondo legame della città con Maria, radicato nella storia fin dal III secolo con il vescovo Eutichio e rafforzato nei secoli dalle vicende che hanno segnato l'identità religiosa tranese.

Tra gli episodi più significativi ricordati dalla memoria cittadina vi è la miracolosa guarigione del 1448: durante la peste, il medico Macchia fu persuaso dalla Vergine, dinanzi a un'edicola votiva, a non fuggire ma a farsi strumento di guarigione. Secondo gli atti notarili, con un semplice segno di croce sugli appestati la città fu risparmiata dal contagio. Un secolo più tardi, di fronte a una nuova ondata di peste che provocò oltre 12.000 vittime in Puglia, Trani compì un voto solenne all'Immacolata: il 19 luglio 1656 il sindaco, insieme all'arcivescovo Tommaso de Sarria e alle autorità civili, giurò di digiunare nella vigilia dell'Immacolata e celebrarla solennemente ogni anno. Il voto fu rinnovato nel 1691 e, da allora, continua a segnare la vita religiosa della città.

L'omaggio floreale del 7 dicembre rappresenta oggi uno dei due momenti centrali delle celebrazioni, insieme alla processione dell'8 dicembre. Ieri sera Piazza della Libertà era gremita: migliaia di fedeli hanno assistito al rito, partecipando con emozione in quest'Anno Giubilare della Speranza. Una risposta popolare che, come sottolinea Cosimo Curci, Priore dell'Arciconfraternita dell'Immacolata, ha un significato profondo: «Quest'anno c'è stata una grande partecipazione popolare, un segno significativo per Trani Città Mariana, come lo sono state le nuove affiliazioni alla Confraternita.» Ad accompagnare il gesto dei Vigili del Fuoco, anche la presenza delle istituzioni cittadine: il Vice Sindaco Fabrizio Ferrante, che ha rivolto ai tranesi un saluto commosso, gli Assessori Lucia De Mari e Cecilia Di Lernia e il Comandante della Polizia Locale di Trani, Col. Leonardo Cuocci a testimonianza di un legame civico e religioso che continua a unire l'intera comunità.

Il culto mariano a Trani, custodito dal lavoro secolare dell'Arciconfraternita e dal convento francescano, è oggi più vivo che mai. Lo dimostra la partecipazione calorosa alla novena e ai riti di preparazione, un forte richiamo spirituale sia per chi vive in città sia per quanti, lontani, continuano a sentirsi legati alle proprie radici.

La festa continua e si concluderà questa sera alle ore 18:00 con il Santo Rosario ed a seguire la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe Mazzilli in suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti, anche questo un momento centrale del cammino di fede cittadino verso l'Immacolata Concezione, un appuntamento che rinnova una storia lunga secoli, in cui Trani ritrova ogni anno la sua identità più profonda: quella di Città Mariana.
9 fotoSS.Vergine Immacolata - Omaggio Floreale dei Vigili del Fuoco
SS Immacolata a Trani JPEGSS Immacolata a Trani JPEGSS Immacolata a TraniSS Immacolata a TraniSS Immacolata a TraniSS Immacolata a Trani JPGVigili del Fuoco Omaggio Floreale SS ImmacolataSS Immacolata a Trani JPEGSS Immacolata a Trani JPEG
  • Immacolata
Altri contenuti a tema
Solennità dell'Immacolata Concezione a Trani Solennità dell'Immacolata Concezione a Trani Stasera la Celebrazione Eucaristica ed omaggio floreale dei Vigili del Fuoco. Domani la processione
La Peregrinatio Mariae a Trani a cura dell'Arciconfraternita Immacolata La Peregrinatio Mariae a Trani a cura dell'Arciconfraternita Immacolata Domenica al Santuario della B.V. del Carmine.
Trani rinnova il Voto all'Immacolata: stasera e domani i tradizionali riti Trani rinnova il Voto all'Immacolata: stasera e domani i tradizionali riti Durante le giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre la nostra Città vede il rinnovo del Voto compiuto dagli avi nel 1656.
Vigilia Immacolata, stasera il tradizionale omaggio floreale alla Madonna in piazza Libertà Vigilia Immacolata, stasera il tradizionale omaggio floreale alla Madonna in piazza Libertà Alle 18 messa solenne presieduta dall'Arcivescovo
Festività dell'Immacolata, bagno di folla per l'omaggio floreale alla Madonna Festività dell'Immacolata, bagno di folla per l'omaggio floreale alla Madonna Si rinnova il tradizionale appuntamento che sancisce l'inizio delle festività natalizie
9 Deposta dal sindaco Bottaro la corona di fiori sulla statua dell'Immacolata: si aprono le festività natalizie a Trani Vita di città Deposta dal sindaco Bottaro la corona di fiori sulla statua dell'Immacolata: si aprono le festività natalizie a Trani Bottaro: «Abbiamo voluto riempire la città di luci e colori come un augurio di gioia e serenità»
Vigilia dell'Immacolata, le tradizioni culinarie di Trani Attualità Vigilia dell'Immacolata, le tradizioni culinarie di Trani Immancabili le frittelle accompagnate da cime di rape
1 Rinnovata la devozione alla Madonna Immacolata Attualità Rinnovata la devozione alla Madonna Immacolata il messaggio del sindaco Amedeo Bottaro
Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»
8 dicembre 2025 Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
8 dicembre 2025 Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
8 dicembre 2025 15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
8 dicembre 2025 Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
"Il Treno del Sorriso " invita Trani a donare un gesto d’amore
8 dicembre 2025 "Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore
Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
8 dicembre 2025 Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
8 dicembre 2025 Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
8 dicembre 2025 A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
8 dicembre 2025 La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
8 dicembre 2025 Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.