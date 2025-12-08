Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata

9 foto SS.Vergine Immacolata - Omaggio Floreale dei Vigili del Fuoco

Social Video 2 minuti L'Omaggio floreale dei Vigili del Fuoco in Piazza Libertà Tonino Lacalamita

Le immagini dell'omaggio floreale deiallaavvenuto ieri 7 dicembre 2025 dopo lapresieduta dal Vicario Arcivescovile, restituiscono tutta la forza di una tradizione che a Trani resiste intatta da secoli. Un gesto semplice e solenne, capace di evocare il profondo legame della città con Maria, radicato nella storia fin dal III secolo con il vescovo Eutichio e rafforzato nei secoli dalle vicende che hanno segnato l'identità religiosa tranese.Tra gli episodi più significativi ricordati dalla memoria cittadina vi è la miracolosa guarigione del 1448: durante la peste, il medico Macchia fu persuaso dalla Vergine, dinanzi a un'edicola votiva, a non fuggire ma a farsi strumento di guarigione. Secondo gli atti notarili, con un semplice segno di croce sugli appestati la città fu risparmiata dal contagio. Un secolo più tardi, di fronte a una nuova ondata di peste che provocò oltre 12.000 vittime in Puglia, Trani compì un voto solenne all'Immacolata: il 19 luglio 1656 il sindaco, insieme all'arcivescovo Tommaso de Sarria e alle autorità civili, giurò di digiunare nella vigilia dell'Immacolata e celebrarla solennemente ogni anno. Il voto fu rinnovato nel 1691 e, da allora, continua a segnare la vita religiosa della città.L'omaggio floreale del 7 dicembre rappresenta oggi uno dei due momenti centrali delle celebrazioni, insieme alla processione dell'8 dicembre. Ieri sera Piazza della Libertà era gremita: migliaia di fedeli hanno assistito al rito, partecipando con emozione in quest'Anno Giubilare della Speranza. Una risposta popolare che, come sottolinea, Priore dell'Arciconfraternita dell'Immacolata, ha un significato profondo: «Quest'anno c'è stata una grande partecipazione popolare, un segno significativo per Trani Città Mariana, come lo sono state le nuove affiliazioni alla Confraternita.» Ad accompagnare il gesto dei, anche la presenza delle istituzioni cittadine: il Vice Sindaco, che ha rivolto ai tranesi un saluto commosso, gli Assessoriil Comandante dellaCol.a testimonianza di un legame civico e religioso che continua a unire l'intera comunità.Il culto mariano a Trani, custodito dal lavoro secolare dell'Arciconfraternita e dal convento francescano, è oggi più vivo che mai. Lo dimostra la partecipazione calorosa alla novena e ai riti di preparazione, un forte richiamo spirituale sia per chi vive in città sia per quanti, lontani, continuano a sentirsi legati alle proprie radici.La festa continua e si concluderà questa sera alle ore 18:00 con iled a seguire la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da donin suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti, anche questo un momento centrale del cammino di fede cittadino verso l'Immacolata Concezione, un appuntamento che rinnova una storia lunga secoli, in cui Trani ritrova ogni anno la sua identità più profonda: quella di