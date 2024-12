Trani rinnova il Voto all'Immacolata: stasera e domani i tradizionali riti

La devozione mariana in città risulta sin dal Trecento sotto il Vescovo Eutichio. Ma un evento assai importante avviene alla fine del 1400: la liberazione dalla peste. Tramite un umile medico (Pascariello Macchia), la Vergine stessa invita lui a salvare gli appestati. Lo fa con un semplice segno di croce sulla fronte degli appestati. Gli atti notarili confermano queste guarnigioni.Così, in ringraziamento alla liberazione da ennesima epidemia, il 19 luglio 1656 il Sindaco, a nome dei tranesi, compie un Voto all'Immacolata: digiunare nella vigilia e festeggiamenti solenni il giorno proprio. Il Voto è rinnovato l'8 luglio 1691, sotto l'episcopato dell'Arcivescovo Ximenes.Oggi e domani l'intera cittadinanza è invitata ad intervenire nei due momenti simbolo dei festeggiamenti: stasera, ore 19:30, in Piazza Libertà per il tradizionale omaggio floreale compiuto dalla Civica Amministrazione; domani mattina, risvegliati dalla banda musicale, le sacre funzioni termineranno con la processione di gala, eccezionalmente dal Santuario del Carmine (considerati i restauri della chiesa di S. Francesco). Alle funzioni esterne interviene l'intera Amministrazione Pubblica in ricordo del Voto stesso, dando origine ad un rinnovo vero e proprio dello stesso.Riflettiamo sul gesto degli antenati che, sin dal 1500, hanno voluto votarsi a Maria, in una speciale protezione che sa di eterna azione divina.