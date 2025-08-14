Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza”

"Pur riconoscendo all'assessore Carlo Laurora una coerente maturità amministrativa, non posso non prendere atto che lo stesso per dinamiche regionali e di partito sia finito in una posizione politica non coerente con la nostra amministrazione. È un momento storico troppo delicato per la politica, e non è il tempo per le scelte ibride; gli scenari ci impongono di fare scelte nette. Lo dobbiamo ai cittadini e alla gente che ancora si reca a votare. Nei prossimi giorni chiederò anche per rispetto alle altre forze politiche presenti nella mia maggioranza, di cui sono garante, una verifica politica, per trarne delle opportune e condivise scelte".

Capiamo che l'Assessore Laurora è in una posizione precaria. Pur riconoscendo le sue capacità amministrative, il sindaco mette in discussione la sua permanenza in giunta a causa di un'incoerenza politica. La scelta di Puglia Popolare di allearsi con la Lega a livello regionale crea una crepa insanabile con l'attuale maggioranza di centro-sinistra a Trani. C'è una richiesta di chiarezza e coerenza. Il sindaco sottolinea che non è il momento per "scelte ibride" o mezze misure. La sua richiesta è chiara: chi fa parte della sua maggioranza deve essere politicamente allineato. L'alleanza regionale con la Lega è vista come una contraddizione troppo grande per essere ignorata, specialmente in un momento politico delicato. Si preannunzia una consultazione della maggioranza. Bottaro non prende una decisione in solitaria. Annuncia una "verifica politica" con le altre forze della sua maggioranza. Questo indica che la decisione finale sulla sorte dell'assessore Laurora sarà il risultato di un confronto interno, un gesto di rispetto verso gli alleati e una dimostrazione che non vuole agire d'impulso. Si paventa una possibile estromissione dell'Assessore. Il tono della dichiarazione fa presagire che la revoca dell'incarico a Laurora sia una possibilità molto concreta. L'espressione "opportune e condivise scelte" suonano come un preambolo a una decisione drastica, probabilmente la richiesta di dimissioni o un rimpasto di giunta che lo escluda. Viene dichiarata una precisa responsabilità verso i cittadini. Il sindaco giustifica la sua posizione con la necessità di essere coerenti e onesti con l'elettorato. La frase "lo dobbiamo ai cittadini" rafforza l'idea che la trasparenza politica sia un dovere, specialmente in un contesto in cui la fiducia nelle istituzioni è già messa a dura prova.

Il Primo Cittadino ora vuole vederci chiaro, prende atto del riposizionamento politico regionale di «Puglia Popolare»: "Non è il tempo per le scelte ibride". Lo avevamo qualche modo anticipato nei giorni scorsi dopo la notizia, diffusa il 5 agosto, che aveva scosso il panorama politico pugliese: il Movimento Puglia Popolare di Massimo Cassano aveva annunciato un accordo, in Puglia, con la Lega di Salvini in vista delle elezioni regionali. Avevamo scritto che la nuova situazione avrebbe, in qualche modo, fatto venire il mal di pancia in seno alla maggioranza e nello stesso tempo avrebbe costretto lo stesso Sindacoa prendere decisioni difficili: nella considerazione che, leader del movimento, occupa la poltrona di assessore in Giunta e la consigliera Donata Di Meo è parte della maggioranza.Detto fatto, è di oggi fa l'annuncio del Sindacodi una necessaria verifica politica, il Primo Cittadino lo annuncia attraverso la sua social, questo il testo:Sono parole politicamente pesanti il cui significato, in maniera situazionale e schematica per renderci comprensibili, proviamo a comprendere fra le righe delle dichiarazione di Bottaro. Questa la nostra lettura:Una cosa è certa, da una attenta lettura della dichiarazione del Sindacosi comprende il chiaro avvertimento politico perché "pur lodando le capacità dell'assessore" non può più ignorare la sua nuova posizione politica, se pur a livello regionale, invitandolo o costringendolo a fare una scelta di campo netta. La soluzione più pragmatica che ora potrebbe faresembrerebbe quella di rassegnare le dimissioni, eventualità già fatta intendere alla nostra testata, lo scorso 06 agosto, all'indomani della scelta del Movimento Puglia Popolare di correre alle regionali con la LEGA: "Se il movimento tuttavia dovesse in qualche modo risultare indesiderato a qualche forza politica della attuale maggioranza - dichiarò - non ne potremmo che prenderne atto per agire di conseguenza." Il tutto si concluderà quindi con un confronto interno alla maggioranza, il cui esito sembra già segnato e le cui conseguenze, se pur per una sindacatura che si avvia alla conclusione, le "scopriremo solo vivendo."