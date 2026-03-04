Trani amministrative 2026, Puglia Popolare alla finestra: «Guardiamo con interesse a Galiano, ma decide il Direttivo»

Il mosaico delle alleanze per le amministrative di maggio 2026 si arricchisce di un tassello fondamentale, ma non ancora definitivo. In un'intervista esclusiva, l'avvocato, capogruppo consiliare di, scatta una fotografia nitida della posizione del movimento: un interesse concreto verso il centrosinistra, ma subordinato alla collegialità del partito.Puglia Popolare non è un attore nuovo sullo scacchiere cittadino. «Siamo presenti nell'amministrazione di centrosinistra da due legislature», ricorda l'avvocato Di Meo, sottolineando un radicamento che dura da anni. Tuttavia, la fedeltà alla coalizione uscente non è un assegno in bianco: «Attualmente non abbiamo ancora assunto una decisione definitiva perché, come abbiamo sempre detto, sosterremo il progetto migliore con le persone migliori per la città».Sollecitata sui rumors che vorrebbero il movimento vicino alla coalizione guidata dal preside della Scuola Media "E. Baldassarre" , la capogruppo non si nasconde, pur mantenendo il profilo della prudenza istituzionale:«Abbiamo seguito tutte le vicende con attenzione e guardiamo con particolare interesse al progetto politico costruito intorno alla figura del Professor Marco Galiano. Riteniamo che, al momento, sia il progetto più condiviso e strutturato a favore della città». Parole che suonano come un chiaro endorsement verso il candidato del centrosinistra, ma che necessitano ancora di un passaggio formale imprescindibile.La decisione finale non sarà una scelta individuale, ma il frutto di un confronto corale. L'appuntamento chiave è fissato per, quando si riunirà il direttivo cittadino di Puglia Popolare. «Ho convocato il direttivo alla presenza dei vertici regionali e del coordinatore regionale, il dottor», spiega. «In quella sede, insieme a tutta la sezione cittadina di Trani, decideremo ufficialmente quale progetto sostenere e, di conseguenza, quale candidato sindaco appoggiare, nulla è deciso... vedremo». Solo dopo il summit di venerdì, dunque, si capirà se l'interesse per Galiano si trasformerà in una coalizione che da "campo largo" diventerebbe "larghissimo" o se ci saranno ulteriori margini di manovra. Al momento,conferma il suo ruolo di "ago della bilancia" riflessivo, pronto a pesare programmi e visioni prima del tuffo definitivo nella campagna elettorale.