Pta Trani
Pta Trani
Sanità

Sanità a Trani, la doppia azione di Donata Di Meo (Puglia Popolare)

La consigliera comunale chiede chiarimenti alla ASL sul futuro del P.T.A. e, dopo la chiusura del Ponte Lama, annuncia un'istanza per potenziare il primo soccorso.

Trani - lunedì 6 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Pochi giorni addietro il Consigliere comunale di Trani Avv. Donata Di Meo, segretario cittadino di Puglia Popolare e Presidente della 4 ^ Commissione Consiliare Permanente Comunale , ha inviato all'attenzione del Commissario Straordinario della ASL BT Dott.ssa Tiziana Dimatteo una richiesta di chiarimenti circa l'operatività del P.T.A. di Trani ed i servizi attivi, ed eventualmente da attivarsi in aggiunta a quelli già esistenti.

Infatti, nei giorni scorsi sono circolate in città alcune voci circa il timore di un'eventuale riduzione dei servizi presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Trani, per il quale, invero, recentemente si era parlato di una serie di interventi di rifunzionalizzazione che lasciavano sperare nel rafforzamento dell'unico presidio territoriale di sanità pubblica. Pertanto, il Consigliere comunale di Puglia Popolare ha inteso approfondire dalla fonte più autorevole in materiale le informazioni sull'argomento, ed ha chiesto direttamente alla Direttrice Generale della ASL aggiornamenti circa i servizi attivi e quelli ulteriormente attivabili presso il P.T.A. di Trani che vede la presenza di differenti ambulatori, tra cui quelli di Cardiologia, di Oculistica, di Terapia del dolore, di Pneumologia oltre al Centro Dialisi. Sul punto si attendo, quindi, i ragguagli da parte dei vertici della ASL BT.

Con l'occasione, inoltre, vista la recentissima chiusura al traffico veicolare del Ponte Lama a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che dovrebbero durare circa due anni, circostanza che inevitabilmente limita i collegamenti col Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bisceglie, il consigliere Di Meo preannuncia che promuoverà presso gli organi istituzionali coinvolti un'istanza rivolta al potenziamento provvisorio dei servizi presso il punto di primo soccorso di Trani, almeno per tutta la durata dell'interruzione al traffico sul Ponte Lama. Coordinamento cittadino di Trani, Puglia Popolare - Cons. Comunale Avv. Donata Di Meo
  • Puglia Popolare
Altri contenuti a tema
Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Politica Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Il Primo Cittadino ora vuole vederci chiaro, prende atto del riposizionamento politico regionale di «Puglia Popolare»: “Non è il tempo per le scelte ibride”
Puglia Popolare scalda i motori: il coordinamento di Trani è pronto per il 2026 Politica Puglia Popolare scalda i motori: il coordinamento di Trani è pronto per il 2026 Donata Di Meo (Coordinatrice Cittadina): «E' il 12 agosto e la sede è piena. Segno che la politica di comunità piace ancora»
Puglia Popolare a Trani: un futuro di novità, inclusione e partecipazione Politica Puglia Popolare a Trani: un futuro di novità, inclusione e partecipazione Donata Di Meo:"Quando la politica sa aprirsi al nuovo, alla freschezza delle idee, può davvero fare la differenza"
Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani
6 ottobre 2025 Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani
Confesercenti Trani premia commercio e cultura
6 ottobre 2025 Confesercenti Trani premia commercio e cultura
"Perché un altro ospedale? ". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani
6 ottobre 2025 "Perché un altro ospedale?". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani
Vittoria storica della Soccer Trani: 0-2 al Noicattaro e quinto successo consecutivo
5 ottobre 2025 Vittoria storica della Soccer Trani: 0-2 al Noicattaro e quinto successo consecutivo
Trani, domenica sera al buio, i cittadini segnalano e la protesta si riaccende
5 ottobre 2025 Trani, domenica sera al buio, i cittadini segnalano e la protesta si riaccende
Via Martiri di Palermo cede manto stradale in prossimità dello svincolo 16bis Trani Sud
5 ottobre 2025 Via Martiri di Palermo cede manto stradale in prossimità dello svincolo 16bis Trani Sud
Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani
5 ottobre 2025 Grande successo per il pianista Roberto Plano a Palazzo “Discanno” a Trani
1
Sicurezza Polizia Locale, Loconte: "Regolamentare subito gli strumenti di prevenzione "
5 ottobre 2025 Sicurezza Polizia Locale, Loconte: "Regolamentare subito gli strumenti di prevenzione"
Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese
5 ottobre 2025 Quattordici anni di sacerdozio per Mons.Natale Albino, orgoglio tranese
Ciliento: «Dalla Bat un segnale forte e pacifico per la Palestina»
5 ottobre 2025 Ciliento: «Dalla Bat un segnale forte e pacifico per la Palestina»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.