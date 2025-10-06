Sanità a Trani, la doppia azione di Donata Di Meo (Puglia Popolare)

Pochi giorni addietro il Consigliere comunale di Trani Avv. Donata Di Meo, segretario cittadino di Puglia Popolare e Presidente della 4 ^ Commissione Consiliare Permanente Comunale , ha inviato all'attenzione del Commissario Straordinario della ASL BT Dott.ssa Tiziana Dimatteo una richiesta di chiarimenti circa l'operatività del P.T.A. di Trani ed i servizi attivi, ed eventualmente da attivarsi in aggiunta a quelli già esistenti.Infatti, nei giorni scorsi sono circolate in città alcune voci circa il timore di un'eventuale riduzione dei servizi presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Trani, per il quale, invero, recentemente si era parlato di una serie di interventi di rifunzionalizzazione che lasciavano sperare nel rafforzamento dell'unico presidio territoriale di sanità pubblica. Pertanto, il Consigliere comunale di Puglia Popolare ha inteso approfondire dalla fonte più autorevole in materiale le informazioni sull'argomento, ed ha chiesto direttamente alla Direttrice Generale della ASL aggiornamenti circa i servizi attivi e quelli ulteriormente attivabili presso il P.T.A. di Trani che vede la presenza di differenti ambulatori, tra cui quelli di Cardiologia, di Oculistica, di Terapia del dolore, di Pneumologia oltre al Centro Dialisi. Sul punto si attendo, quindi, i ragguagli da parte dei vertici della ASL BT.Con l'occasione, inoltre, vista la recentissima chiusura al traffico veicolare del Ponte Lama a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che dovrebbero durare circa due anni, circostanza che inevitabilmente limita i collegamenti col Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bisceglie, il consigliere Di Meo preannuncia che promuoverà presso gli organi istituzionali coinvolti un'istanza rivolta al potenziamento provvisorio dei servizi presso il punto di primo soccorso di Trani, almeno per tutta la durata dell'interruzione al traffico sul Ponte Lama. Coordinamento cittadino di Trani, Puglia Popolare - Cons. Comunale Avv. Donata Di Meo