Puglia Popolare a Trani: un futuro di novità, inclusione e partecipazione

Si è riunito lo scorso mercoledì 26 febbraio, con grande entusiasmo e un pizzico di orgoglio, il direttivo cittadino di Puglia Popolare presso la sua sede di Corso Regina Elena, 59 per discutere le attività e i progetti che saranno al centro dei prossimi mesi. L'incontro, che ha visto anche una straordinaria partecipazione da parte dei giovani della città, ha dato il via alla campagna di tesseramento 2024/2025, un passaggio fondamentale se si vuole fare politica in modo serio, concreto e indipendente. Ma, cosa più importante, ha visto il direttivo discutere di progetti, proposte e iniziative che partiranno a breve, e che saranno al centro della nuova stagione politica di Puglia Popolare. Welfare pubblico, supporto agli ultimi, inclusione e partecipazione della comunità femminile della città, politiche di genere, orientamento dei giovani al lavoro e upskilling delle competenze. Questi alcuni dei temi affrontati dai vari dipartimenti durante l'appuntamento, da cui è emersa la necessità di coinvolgere in modo più attivo le persone nella vita politica della città. A partire dai giovani.Un progetto di rinnovamento portato avanti da chi crede nella politica e la fa, ogni giorno, per generare un impatto reale sulla comunità. E che crede che la politica abbia responsabilità enormi verso le vite di molti, cosa di cui è ora di farsi carico. "Non possiamo che essere orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo visto in questo incontro – commenta. – La partecipazione dei giovani è la dimostrazione che la politica non è una cosa per pochi, ma è una passione che appartiene a tutti. Quando la politica sa aprirsi al nuovo, alla freschezza delle idee, può davvero fare la differenza. E oggi, insieme ai giovani, siamo pronti a scrivere una pagina importante della nostra comunità."da Puglia Popolare, Comunicazione Regionale