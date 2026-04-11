Grande partecipazione all'inaugurazione del comitato di Angelo Guarriello: "Qui costruiremo un progetto serio e credibile per Trani"

11 foto Angelo Guarriello Inaugurazione Comitato Elettorale - Trani Tonino Lacalamita

Social Video 3 minuti Angelo Guarriello, inaugurazione del Comitato Elettorale Tonino Lacalamita

È un bus in movimento a segnare l'avvio concreto della campagna elettorale nei quartieri di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani. Un percorso che parte da un luogo fisico, ma che sceglie subito di uscire dalle stanze per entrare nella città reale. Ieri l'inaugurazione del comitato elettorale in via Aldo Moro 56/58, dove il candidato ha accolto cittadini e sostenitori in un clima di confronto e partecipazione. Non solo una sede organizzativa, ma uno spazio pensato per essere vissuto ogni giorno: un luogo aperto, animato da incontri, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo, con l'obiettivo di costruire insieme un progetto credibile e condiviso per il futuro di Trani."Questo comitato non sarà solo una sede organizzativa – ha detto Guarriello – ma una casa aperta alla città, un luogo in cui incontrarsi ogni giorno, confrontarsi, portare idee e costruire insieme un progetto serio e credibile per il futuro di Trani. Voglio che sia uno spazio vivo, attraversato dalle persone e dalle loro proposte". Oggi, invece, la campagna si è messa in movimento. Guarriello è salito sul bus elettorale, brandizzato con il suo volto e con il motto "Facciamo luce", inteso come un faro sulla città, per dare avvio al "comitato mobile". La prima tappa ha interessato il quartiere di via Superga e Sant'Angelo, dove il candidato ha incontrato direttamente i residenti, ascoltando esigenze e criticità dei rioni.In diversi sono saliti a bordo del bus, trasformandolo in un luogo dinamico di confronto. All'interno del mezzo è stata predisposta una lavagna su cui i cittadini possono scrivere proposte, idee e suggerimenti per la Trani del futuro: un futuro che non è poi così lontano, ma che è già dietro l'angolo e che prende forma proprio a partire dal contributo di ciascuno. Il bus rappresenta il cuore di una campagna fondata sull'ascolto: nelle prossime settimane attraverserà tutti i quartieri, trasformando ogni sosta in un'occasione di confronto diretto con i cittadini. "Con il bus voglio portare la campagna elettorale tra la gente, senza filtri" ha aggiunto Guarriello. "Non basta parlare di città, bisogna viverla. Andrò in ogni quartiere, incontrerò i cittadini uno a uno, perché l'ascolto è il punto di partenza per costruire soluzioni concrete e restituire attenzione a tutte le zone di Trani".Il tour proseguirà domattina in piazza della Repubblica, nuova tappa di un percorso che punta a costruire, giorno dopo giorno, un rapporto concreto con la comunità. Dalla sede fisica al contatto diretto nei quartieri, la linea è chiara: una campagna elettorale che parte dalle persone, dai loro bisogni e dalla volontà di dare voce a tutta la città. "Trani ha bisogno di una politica presente, che non resti chiusa nelle stanze ma che viva la città ogni giorno. È da qui che vogliamo partire: dalle persone, dai quartieri, dalla realtà" ha concluso Guarriello.