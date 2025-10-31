Avv. Giacomo Marinaro. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Avv. Giacomo Marinaro. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida"

Il Presidente del Consiglio di Trani riflette sul dibattito politico in vista delle Regionali in Puglia e ribadisce la priorità assoluta: "L'azione amministrativa è quotidiana"

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 16.58
Un messaggio chiaro, diretto e in controtendenza rispetto al crescente fervore politico che anima la Puglia. L'Avv. Giacomo Marinaro, Presidente del Consiglio della Città di Trani ed esponente eletto nelle file del Partito Democratico (pur mantenendo un ruolo istituzionale super partes), ha scelto il social media, in genere da lui poco utilizzati per questo il suo post fa notizia ufficiale, per ribadire la sua filosofia di impegno civico e amministrativo.

Il post, pubblicato nella giornata di oggi, arriva significativamente a valle della chiusura delle liste elettorali per le prossime elezioni al Consiglio Regionale della Puglia. Il testo si apre con una battuta ironica che è subito un manifesto: "Oggi tocca a me. Mi candido. Ah no, scusate, le liste sono chiuse". Un'ironia che funge da immediato preambolo per una riflessione più profonda, mettendo in netto contrasto la rincorsa alla candidatura con la priorità del governo cittadino. Marinaro sottolinea come, pur riconoscendo la normalità del confronto democratico tra liste e schieramenti, "non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale: la città non può fermarsi, non può aspettare". Il monito è diretto a chi rischia di distogliere l'attenzione dalle esigenze concrete della comunità, incalzato dalle "beghe dei partiti".

Il Presidente del Consiglio elenca i bisogni reali che richiedono un impegno costante: dalle strade da sistemare alle vicissitudini scolastiche da seguire, dall'aiuto alle famiglie al sostegno delle attività economiche. In sintesi, "decisioni da prendere ogni giorno, ogni ora, con responsabilità e con la consapevolezza che dietro ogni scelta ci sono persone, non numeri." Nel suo ruolo istituzionale, Marinaro ribadisce di voler restare pienamente focalizzato sul mandato amministrativo in corso. "Il mio impegno resta pienamente rivolto ad amministrare, a portare avanti i progetti iniziati e a risolvere i problemi che ancora ci sono. Le campagne elettorali passano, ma i bisogni dei cittadini no", afferma con decisione.

La sua posizione è quella di chi ha sempre preferito il "fare al restare inerti", evitando "polemiche o... logiche di schieramento". Per Marinaro, la "vera campagna elettorale" è la dimostrazione quotidiana di capacità amministrativa. Non teme il dibattito sui risultati – se "una cosa sia stata fatta o no, se sia fatta bene o no" – ma rifugge l'accusa di essere "fermo, o peggio, distratto da altro". Il messaggio si chiude con un auspicio che è anche una promessa: "meno parole, più fatti. Meno politica da palcoscenico, più impegno per le persone." L'Avv. Marinaro intende quindi continuare a servire la comunità di Trani con gesti concreti e scelte coraggiose, ribadendo la centralità dell'azione amministrativa sul palcoscenico della politica.

Il testo integrale del post social pubblicato il 31 ottobre 2025

Oggi tocca a me. Mi candido. Ah no, scusate, le liste sono chiuse. Scherzi a parte, mi candido più convintamente a qualcosa di più importante per me: continuare a dare il mio supporto per amministrare, ogni giorno, la nostra città con il maggior impegno possibile. In queste settimane si parla sempre più spesso delle prossime elezioni regionali, di candidati, di liste e di schieramenti e di beghe dei partiti. Come è giusto che sia, e da una parte, ahimè, è normale: la democrazia vive anche di confronto e di idee diverse. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale: la città non può fermarsi, non può aspettare. Ci sono strade da sistemare, vicissitudini scolastiche da seguire, famiglie da aiutare, attività da sostenere. Ci sono decisioni da prendere ogni giorno, ogni ora, con responsabilità e con la consapevolezza che dietro ogni scelta ci sono persone, non numeri. Per questo voglio essere chiaro: il mio impegno resta pienamente rivolto ad amministrare, a portare avanti i progetti iniziati e a risolvere i problemi che ancora ci sono. Le campagne elettorali passano, ma i bisogni dei cittadini no. Amministrare significa esserci: con serietà, con ascolto e con la volontà di fare il possibile per migliorare la vita quotidiana di tutti. Ho sempre preferito il fare al restare inerti, e non mi è mai interessato entrare in polemiche o in logiche di schieramento: mi interessa continuare a lavorare per la nostra comunità. Ritengo sia questa la vera campagna elettorale, quella di dimostrare ai cittadini se si è o meno capaci di amministrare. Certo, alcune cose verranno fatte bene, altre no. Preferisco dibattere se una cosa sia stata fatta o no, se sia fatta bene o no, ma mai sentirmi dire che sono fermo, o peggio, distratto da altro. Il futuro della città si costruisce ogni giorno con gesti concreti e con scelte coraggiose. È con questo spirito che continuerò a servire la nostra comunità: meno parole, più fatti. Meno politica da palcoscenico, più impegno per le persone.

  • Comune di Trani
  • Giacomo Marinaro
Altri contenuti a tema
Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici La Giunta approva l'elenco delle sette strutture private che diventano Uffici di Stato Civile. Previste nuove tariffe e incentivi per il personale
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Associazioni Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Cinque giovani con disturbo dello spettro autistico concludono il progetto (sostenuto da TAF e Trani Hair Festival) dedicato alle autonomie, mostrando i progressi in un evento conviviale
1 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis Attualità Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis L'opera da 157mila euro, a cura di Constructa, sarà inaugurata insieme a un nuovo parco di 6.000 mq. L'amministrazione punta a sostituire gli incroci semaforici per maggiore sicurezza ed efficienza
Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Enti locali Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Acquistate due licenze di ChatGPT Pro per supportare il personale, velocizzare le pratiche e migliorare l'efficienza dei servizi dopo la sperimentazione nel settore edilizio
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Vita di città 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Il programma delle cerimonie istituzionali: sabato la Messa al Cimitero con Mons. D'Ascenzo, lunedì la deposizione della corona in Villa Comunale
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Enti locali Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Contributo di 500 euro per nucleo familiare
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Eventi e cultura Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore
Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
31 ottobre 2025 Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
31 ottobre 2025 Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
31 ottobre 2025 Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
31 ottobre 2025 Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani
Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
31 ottobre 2025 Commemorazione dei Defunti: gli orari del Civico Cimitero e delle funzioni religiose
Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione "
31 ottobre 2025 Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione"
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua " a Trani
31 ottobre 2025 La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua" a Trani
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
31 ottobre 2025 Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.