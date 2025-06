"Dalla spiaggia dinamica" scalate per raggiungere il mare, i bagnanti: "Era molto più comoda prima"

Ci risiamo, per poter fare il bagno sul lungomare c'è da affrontare una duna sempre più alta, scoscesa e franosa. Lo stato del tratto di costa infatti, per i bagnanti che hanno cominciato a frequentare la cosiddetta "spiaggia dinamica" sin dai primi di giugno, anche quest'anno sta causando gravi problemi di accesso al mare, a causa della grande duna formatasi, che rappresenta un ostacolo serio per chi vuole semplicemente fare il bagno.Diversi testimoni raccontano che, nelle ultime settimane, molte persone sono cadute cercando di raggiungere la riva o gli scogli per tuffarsi. Eppure, nonostante le numerose segnalazioni, al momento non sembra essere previsto alcun tipo di intervento.Del resto, è risaputo che la stagione balneare a Trani inizia presto, e queste settimane di caldo intenso hanno riportato in spiaggia numerosi cittadini. Ma in tanti si chiedono come sia possibile che l'Amministrazione non si sia ancora accorta delle condizioni in cui versa proprio la "spiaggia dinamica", tanto celebrata con la sua ideazione dal Sindaco alcuni anni fa."Non abbiamo altre spiagge dove poter andare, e poi questa è la nostra da sempre," dicono alcuni residenti della zona o abituee del lungomare che vi si ritrovano ogni estate. "E prima degli interventi, era sicuramente più comoda e accessibile, anche perché qui vengono molte persone anziane. Se per 'dinamica' si intende dover cadere o arrampicarsi per raggiungere il mare, allora a noi non piace affatto."