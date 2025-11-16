IMG WA
Scuola e Lavoro

Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior

Gli alunni della 4ª B della Primaria dell’IC “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” nella Giuria dei Giovani Lettori

Trani - domenica 16 novembre 2025 7.50
La passione per la lettura e l'impegno educativo dell' IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" trionfano ancora una volta: la classe 4ª B del plesso di scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" è stata selezionata per far parte della Giuria dei Giovani Lettori della 5^ edizione del Premio Campiello Junior, nella categoria dedicata ai ragazzi tra i 7 e i 10 anni.
Un riconoscimento prestigioso che coinvolge le alunne e gli alunni in un percorso culturale di grande valore.
La partecipazione alla Giuria dei Giovani Lettori rappresenta per la classe 4ª B un'esperienza formativa unica, che unisce il piacere della lettura al senso di responsabilità e di partecipazione attiva. L'iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di educazione alla lettura e alla cittadinanza culturale che da tempo caratterizza il lavoro quotidiano delle insegnanti Barbara Carpentieri, Raffaella Rosa, Valeria De Candia e Luigi Dellisanti.
«Siamo orgogliosi dei nostri piccoli lettori – commentano le insegnanti – perché ogni libro è un'occasione per aprire la mente, scoprire nuovi mondi e imparare a guardare la realtà con occhi diversi. Far parte della giuria del Campiello Junior è un modo concreto per dare valore al loro impegno e alla curiosità che li anima».
Grande la soddisfazione anche del Dirigente scolastico, Prof. Giovanni Cassanelli, che sottolinea:
«Questo riconoscimento conferma l'attenzione costante che il nostro Istituto dedica alla promozione della lettura come strumento di crescita culturale e personale. La partecipazione al Campiello Junior rappresenta un'occasione preziosa per educare i nostri alunni al piacere della parola scritta e al confronto delle idee, valori fondamentali della nostra missione educativa».
L'esperienza, che proseguirà nei prossimi mesi con incontri di lettura, riflessione e confronto sui testi finalisti, rappresenta una tappa significativa di un cammino educativo più ampio, volto a promuovere la lettura come strumento di crescita personale e di sviluppo del pensiero critico.
Ancora una volta l'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" la scuola dimostra come la passione e la dedizione degli insegnanti, unite alla visione educativa del Dirigente, possano trasformare la quotidianità scolastica in un viaggio entusiasmante tra le pagine dei libri e nella vita.
