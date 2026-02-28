Alfredo De Giovanni a Palazzo Beltrani per un viaggio teatrale tra geologia e narrazione

l'incontro con lo scrittoreche presenterà il suo libro in maniera innovativa e coinvolgente. Il testo sarà presentato attraverso tecniche teatrali in cui video, immagini, gestualità, musica e altri elementi artistici rendono l'evento coinvolgente ed emotivamente efficace. Il pubblico sarà coinvolto attivamente nella narrazione attraverso oggetti che spuntano da una valigia di scena che nasconde le meraviglie della geologia: ci si immerge nel tempo profondo del Cretaceo e nello spazio compreso tra le Murge e le Bahamas, le cave di pietra e le barriere coralline dei Caraibi. La presentazione è un viaggio alle origini della Puglia, delle pietre calcaree che costituiscono il patrimonio artistico e culturale di una regione che oggi conserva una straordinaria geodiversità e il maggior numero di orme di dinosauri al mondo.Ingresso libero. Posti limitati.📅 Sabato 28 febbraio 2026🕰️ ore 18:001° Appuntamento con SALOTTI LETTERARIPrenotazione consigliata →📲 Informazioni:WhatsApp 392 3892767 – Tel. 0883 500044