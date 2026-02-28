Alfredo De Giovanni. <span>Foto Credits</span>
Alfredo De Giovanni a Palazzo Beltrani per un viaggio teatrale tra geologia e narrazione

Oggi alle 18:00 un incontro che trasformerà un libro in un’esperienza immersiva tra video, musica e meraviglie del tempo profondo

Trani - sabato 28 febbraio 2026 7.11
A Palazzo Beltrani l'incontro con lo scrittore Alfredo De Giovanni che presenterà il suo libro in maniera innovativa e coinvolgente. Il testo sarà presentato attraverso tecniche teatrali in cui video, immagini, gestualità, musica e altri elementi artistici rendono l'evento coinvolgente ed emotivamente efficace. Il pubblico sarà coinvolto attivamente nella narrazione attraverso oggetti che spuntano da una valigia di scena che nasconde le meraviglie della geologia: ci si immerge nel tempo profondo del Cretaceo e nello spazio compreso tra le Murge e le Bahamas, le cave di pietra e le barriere coralline dei Caraibi. La presentazione è un viaggio alle origini della Puglia, delle pietre calcaree che costituiscono il patrimonio artistico e culturale di una regione che oggi conserva una straordinaria geodiversità e il maggior numero di orme di dinosauri al mondo.

Ingresso libero. Posti limitati.
📅 Sabato 28 febbraio 2026
🕰️ ore 18:00
1° Appuntamento con SALOTTI LETTERARI

Prenotazione consigliata →
👉 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-puglia-le-bahamas-dei-dinosauri-1982872260308?aff=oddtdtcreator

📲 Informazioni:
WhatsApp 392 3892767 – Tel. 0883 500044
📧 info@palazzodelleartibeltrani.it
