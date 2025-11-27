Moda, cultura e solidarietà per Arges: la città si unisce nella nuova sfilata “Maison”

La solidarietà torna protagonista a Trani con "", la nuova sfilata firmatache quest'anno abbraccia la causa di, l'associazione cittadina impegnata nell'assistenza domiciliare ai malati. Un appuntamento che unisce moda, cultura e impegno sociale, trasformando la" in uno spazio vivo e simbolico, dove la città si ritrova per celebrare la forza autentica delle donne. La collaborazione con Arges non è casuale: dopo tanti anni di iniziative dedicate ad Amopuglia e dopo il primo evento estivo rivolto proprio ad Arges, questa rappresenta la seconda edizione che intreccia la creatività della moda con un gesto concreto di cura e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. La solidarietà è il motore, la spinta, il cuore pulsante dell'intero progetto. Si chiama "Maison" non per caso: il titolo richiama l'idea di intimità, di quotidianità, di un luogo caldo come una casa. E sarà proprio la Biblioteca, con i suoi scaffali, i tavoli di studio, i giornali aperti e le pagine che custodiscono storie, a farsi "maison" per un giorno: un ambiente raccolto, profondamente simbolico, dove la bellezza si muove senza artifici e la città riscopre sé stessa. L'evento, in programma, si svolge con il, confermando una collaborazione che negli anni ha reso queste sfilate un rito cittadino. Dopo le passerelle lungo il corso principale e l'ultima, emozionante edizione in riva al mare allo Sporting Club, la moda solidale entra ora in un tempio del sapere: ma - sottolinea Corallo - "non è un semplice cambio di scenografia: è un vero e proprio cambio di respiro. Perché in Biblioteca la femminilità trova un luogo che la accoglie nella sua verità, senza riflettori, senza sovrastrutture, nella naturalezza che da sempre contraddistingue le donne protagoniste di queste stilate. Il tutto avviene nei giorni immediatamente successivi allaun richiamo forte e necessario, perché il rispetto si costruisce anche attraverso gesti di comunità, presenza e riconoscimento". E, come sempre, saranno proprio donne comuni, donne della città, a sfilare come ogni anno. Giovanissime, adulte, donne mature e splendide rappresentanti della terza età. Una coralità che racconta una verità semplice e potentissima: si è donne sempre, a ogni età, in ogni fase della vita; e si può essere belle, presenti, luminose nella propria naturalezza, esaltate nella fantasmagoria dei colori e nei modelli che Alberto Corallo ha scelto per vestire ognuna di loro, espressione di luce e energia che la femminilità sa esprimere.. Ogni invito è anche un incoraggiamento a sostenereesenti: un piccolo gesto che fa una grande differenza. A introdurre la sfilata sarannoche guideranno il pubblico nel significato profondo di questa edizione: una Maison che diventa luogo dell'anima, dove moda e cultura si stringono in un abbraccio di comunità