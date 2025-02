Arges OdV, la raccolta firme scende in strada

Social Video 3 minuti ARGES raccolta firme per il ripristino delle cure domiciliari malati oncologici

L'onda popolare, a sostegno della battaglia che Arges OdV, l'associazione OIKOS ed il CODACONS di Trani, non si ferma e stamani in Via Falcone, in area mercatale, la raccolta firme, che da giorni è in corso in tutta la città, che ha visto avvicinarsi molti tranesi che, puntuali all'appuntamento, hanno voluto essere partecipi della iniziativa. Presente il dott.: "Non è la mia battaglia, è la battaglia per tanti malati e per le famiglie, è la battaglia per tutte le associazioni che si occupano delle cure domiciliari palliative a favore di persone che hanno bisogno di cure. Non ci fermiamo perchè tutto questo non può rimanere senza risposta da parte delle Istituzioni ed una soluzione va cercata e trovata. Oggi l'unico operatore autorizzato segue 400 malati oncologici, un numero non reale perchè attiene ad una situazione di qualche anno fa, ora sono almeno 1.200 i casi da seguire e quest'unico operatore non riesce ad essere presente".E' possibile sottoscrivere la petizione presso tutte le associazioni aderenti, presso la sede dell'Arges di Trani ed on line sulla piattaforma Change.org, sono previste altre iniziative di sensibilizzazione ed una raccolta fondi per la fine del mese di febbraio sottostante un evento musicale.