Petizione per l'ampliamento delle cure palliative a domicilio, domani raccolta firme a Trani

«La petizione - si legge in una nota a firma di Arges, Codacons e Oikos Trani - per sensibilizzare le Istituzioni sul grave problema dell'ampliamento del servizio di cure palliative a domicilio per i malati oncologici e oncoematologici, un servizio pubblico essenziale a beneficio dei tanti malati di tumore di tutta la Asl BT che non può e non deve essere ridotto, sta riscuotendo interesse su tutto il territorio della Asl BT.Per tale ragione, ci sarà un primo punto di raccolta firme, in Va Falcone, domani 4 febbraio, dalle ore 9,00 alle 11,30, nell'area mercatale di Trani, durante il mercato settimanale, affinché la Regione Puglia autorizzi la Asl BT a sottoscrivere le convenzioni con le associazioni di volontariato e no profit del nostro territorio. La cittadinanza è invitata a sottoscrivere la petizione».