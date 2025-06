People”: l’eleganza del cuore ha vinto in passerella per Arges a Trani      

Una serata di solidarietà e bellezza al lido delloper un evento che ha visto partecipare più di cinquecento persone in nome della solidarietà, condivisione e passione e impegno per un obiettivo comune. Sono state queste le declinazioni dell'eleganza del cuore che hanno animato il tramonto di sabato 14 giugno in occasione di "L'evento ha visto sfilare ottanta donne , come sempre, diverse per età, professione, impegno sociale, titolo di studio, in favore dell'organizzazione di volontariato, che da anni si occupa di assistenza a malati affetti da gravi patologie.La costa rocciosa di Trani, incorniciata dai colori tenui del tramonto, tra il profilo del promontorio del Gargano e la maestosità del monastero sulla penisola di Colonna, si è trasformata nella scenografia di una passerella snodata tra la scalinata del lido in un percorso disegnato dai posti a sedere e dalla piscina, ammaliando gli oltre cinquecento ospiti presenti (oltre la folla affacciata dal lungomare) in un crescendo di emozione e partecipazione.«Avevamo circa duecento piantine da vendere per raccogliere fondi per Arges», ha raccontato il presidente, dottor«e le abbiamo vendute tutte, addirittura con offerte che sono arrivate anche quando le piantine erano finite. È la prova che il desiderio comune era davvero sostenere la nostra attività, la prova del legame profondo tra Trani e la nostra associazione».Un gesto concreto di grande valore, in un momento difficile per Arges, ritrovatasi priva di sostegno pubblico ma con continue riprove di sostegno e di affetto da parte della comunità cittadina.La serata è stata introdotta dache ha invitato i protagonisti dell'iniziativa a intervenire per un breve saluto, e daprofessore di filosofia, che ha sottolineato il significato profondo del titolo: People, un incontro autentico di comunità e persone, all'insegna del connubio tra etica ed estetica.Ad aprire i saluti il presidente dello Sporting Clubche ha aperto con gioia le porte del Circolo per una collaborazione che si è dimostrata suggestiva e iena di entusiasmo; e a seguire quelli dii, associazione femminile da sempre al fianco di Alberto Corallo nella realizzazione del Charity show sin dalla prima edizione: "Orgogliosa di dimostrare il valore delle donne che sanno mettersi in gioco per obiettivi nobili e preziosi come l'azione di Arges".Presenti anche le istituzioni: per ile gli altri enti patrocinanti –– sono intervenute le assessore, che insieme hanno fatto un plauso a questo modello di senso di unione della comunità cittadina che crea una catena di solidarietà attraverso lo strumento della bellezza e dell'arte.La sfilata ha preso il via dalla scalinata che collega il lungomare al lido dello Sporting, come una cascata di eleganza in movimento: donne di ogni età - persino due incantevoli bimbe di pochi mesi tra le braccia delle loro mamme- hanno dimostrato che la bellezza autentica è nelle caratteristiche personali, nelle diversità, persino nelle imperfezioni.Hanno sfilato con grazia e brio allo stesso tempo, avvolte in sete preziose che sembravano dipinte a mano da artisti orientali, in tessuti leggeri, dalle linee fluide e morbide, alternando a abiti fascianti o fluttuanti costumi da bagno, trasparenze: stili e generi che hanno restituito un'immagine profonda e inclusiva del significato di essere "People", gente di tutto il mondo ma un'unica Umanità .L'evento ha raccolto una rete di collaborazioni straordinarie attorno al cuore pulsante dell'iniziativa, quelle "amiche fiori del bene", come le chiama Alberto Corallo, che lo affiancano da anni. .Un incontro autentico tra bellezza, etica e solidarietà, un invito a esserci, sempre: come persone, come comunità, come "People"."Il format "The Charity Show" in nome della solidarietà non cambia", sottolinea l'ideatore Alberto Corallo - "e questa nuova sintonia con Arges Odv a cui è stata dedicata questa edizione apre ancora più le porte a nuove forme di solidarietà di cui la comunità ha estremo bisogno. Siamo lieti e onorati di farci strumento attraverso l'arte , la gioia, la moda, di un sostegno per chi è in difficoltà".