Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata"

Appuntamento domenica 4 gennaio al Polo Museale di Trani

Trani - martedì 30 dicembre 2025
Preparatevi a una serata di pura euforia e risate senza freni. Torna a grande richiesta il travolgente Duo partenopeo Colella/Somma della "Cooperativa Posteggiatori Abusivi". Direttamente dalla storica Taverna "Il Giardino degli Aranci" di Ischia, approda in scena la "Tombolata Scostumata". Non un semplice gioco, ma un'esplosione di gag esilaranti e musica dal vivo. A fare ulteriormente la differenza, saranno i premi in palio per i fortunati che "azzeccheranno" le combinazioni previste dalla classica tombola.

Un Viaggio tra Comicità e Tradizione
Lo spettacolo nasce dalla penna geniale di Francesco Colella, attore poliedrico formatosi al Teatro Bellini di Napoli. I suoi monologhi e personaggi prendono vita accanto alla voce possente e alla maestria del Maestro Salvatore Somma, virtuoso della chitarra e discepolo del Maestro Domenico Felleca.

Insieme, i due artisti danno vita a un format unico nel suo genere; sketch comici musicati, ispirati alle maschere popolari come il "pazzariello" e alla figura intramontabile di Pulcinella. Intervalli musicali che spaziano dal repertorio classico napoletano a momenti di puro folklore. Tra un'estrazione e l'altra, la "scostumataggine" (sempre garbata e ironica) sarà il motore trainante di una serata dove annoiarsi sarà impossibile!

La "Tombolata Scostumata" è un omaggio alla cultura popolare napoletana che esalta il rito del gioco trasformandolo in un evento teatrale vibrante. È l'occasione perfetta per vivere lo spirito natalizio all'insegna del gran divertimento e della condivisione.

Non fartelo raccontare... vivi di persona uno dei momenti più divertenti del nuovo anno!

Domenica 4 gennaio - Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9. Ticket € 15,00 + d.p. su https://www.diyticket.it/events/Arte/28396/la-tombolata-scostumata o presso la biglietteria del Polo Museale di Trani. Apertura porte ore 20:00 – Inizio spettacolo ore 20:30

Per i più piccoli la Fondazione S.E.C.A. presenta il "Museum Christmas Show – il teatro di narrazione per bambini", lunedì 5 gennaio ore 18:00, uno spettacolo teatrale con pupazzi da tavolo realizzati a mano, divertente, poetico e coinvolgente adatto a tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .
