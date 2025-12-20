Fondazione Seca "Natale d'Incanto", stasera al Polo Museale

La 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒.𝐄.𝐂.𝐀. presenta questo sabato 𝟐𝟎 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 "𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝'𝐢𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨". Nel cuore del silenzio incantato dell'attesa natalizia, quando il mondo sembra sospendere il respiro per accogliere la meraviglia, si elevano le 𝐕𝐨𝐜𝐢 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 del coro dell' 𝐈.𝐂. 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐢-𝐂𝐚𝐟𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚. Queste voci sono pure come neve al mattino, luminose come le stelle che guidarono i Re Magi nella Notte Santa. Sotto la sapiente e appassionata direzione del 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨, le loro armonie si fondono in un intreccio etereo di suoni e di emozioni. Non è solo un canto; è una carezza per l'anima, una melodia che riscalda il cuore e lo colma di gioia sublime. Vi invitiamo a intraprendere un viaggio musicale che celebra la meraviglia, la speranza ineffabile e la dolcezza impalpabile del Natale. In questo momento magico, ogni singola nota offerta da questi piccoli, grandi artisti è un dono prezioso, ogni melodia è un abbraccio, e l'unione delle loro voci è un piccolo miracolo di luce che illumina la nostra festa più cara.