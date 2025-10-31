Polo Museale di Trani - Palazzo Lodispoto
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma

Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 Comunicato Stampa
In occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorre il 4 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri della Provincia BAT, in sinergia con la Fondazione S.E.C.A., ha allestito una suggestiva esposizione di uniformi storiche e contemporanee a Palazzo Lodispoto, sede del Polo Museale Diocesano di Trani. L'esposizione sarà visitabile da sabato 1 a domenica 9 novembre dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Nella elegante corte del Polo Museale, i visitatori potranno ammirare due Grandi Uniformi Speciali che, granitiche e immutate nel tempo, continuano a incarnare la fierezza e la nobiltà dell'Arma: la "marsìna" con code, le spalline metalliche con frange, le decorazioni d'onore e soprattutto, l'inconfondibile "lucerna", il copricapo cilindrico distintivo dei Carabinieri, usato in particolare con l'alta uniforme storica che da oltre due secoli rappresenta un simbolo di disciplina e dedizione.

La lucerna si distingue per il pennacchio rosso e blu, nei modelli da Ufficiale e da Carabiniere, mentre l'uniforme da Ufficiale si completa con la feluca, l'elegante cappello a due punte che fa parte della divisa storica da parata o di gala, introdotto nel 1864, emblema di continuità e tradizione.

Accanto alle uniformi, la Fondazione S.E.C.A. presenta per l'occasione un oggetto di straordinario valore simbolico: la "Lettera 22 Tricolore", la celebre macchina da scrivere Olivetti rivestita nei colori della nostra bandiera nazionale. Questo raro esemplare, icona di ingegno e bellezza italiana, diventa in questa cornice un omaggio alla parola, alla memoria e al sacrificio di chi ogni giorno serve la Patria con coraggio e dedizione. Un connubio perfetto tra arte, storia e identità nazionale, che arricchisce di significato l'intera esposizione e racconta un'unica storia: quella di un Paese unito nei suoi valori, di un'Arma vicina al cittadino e di un impegno quotidiano nel custodire, proteggere e servire. Un dialogo silenzioso tra passato e presente, che riafferma il saldo legame tra le Forze Armate e la comunità.

Per informazioni tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it .



