Settimana pugliese dell'alimentazione, all'I.I.S.S Moro si parlerà di "Nutraceutica"

Il 15 ottobre 2019, presso l'I.I.S.S. Aldo Moro di Trani, si svolgerà una tappa importante della Settimana Pugliese dell'Alimentazione, nell'ambito delle iniziative promosse da "Sa Puglia" in occasione della "Giornata Mondiale dell'alimentazione".L'incontro avrà luogo a Trani (BAT), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'auditorium "D. Scaringi" di via Salvemini dell'Istituto Aldo Moro e prevede l'intervento di ospiti di alto profilo. Nello specifico il tema della giornata riguarda gli "Aspetti nutraceutici della biodiversità vegetale". I consumatori di oggi sono sempre più attenti alle etichette, al valore nutrizionale del cibo e alla sua qualità, pertanto le aziende e la ricerca nel campo delle scienze alimentari stanno profondendo grossi sforzi ed investimenti nella nutraceutica. Il concetto di "Nutraceutica" nasce dalla fusione dei termini "nutrizione" e "farmaceutica", per indicare la capacità di componenti o di principi attivi contenuti negli alimenti di generare effetti positivi per la salute, la prevenzione e in alcuni casi anche il trattamento delle malattie.Per l'occasione, interverranno Vito Nicola Savino, Presidente dell'ITS Agroalimentare Puglia, Pietro Santamaria, Docente del Dipartimento di Scienze agro-ambientale territoriali - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Antonio Moschetta Docente del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Gianluca TESSE, Delegato Assosommelier Bat. L'evento sarà coordinato dal prof. Nicola Valente, docente di Scienza degli alimenti dell'I.I.S.S. Moro Trani.Daranno avvio all'inizio dei lavori Michele Buonvino, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. Aldo Moro e Amedeo Bottaro Sindaco del Comune di Trani. Per visionare l'intero programma degli eventi della Settimana Pugliese dell'alimentazione, cliccare il link seguente: http://bit.ly/2pc0qtf.