"Saperi & Sapori": festa all'istituto Moro con musica, degustazioni e giochi

Sabato 11 gennaio, dalle ore 18.00 alle 21.00, l'I.I.S.S. Aldo Moro apre le porte della sede centrale di via Gran Bretagna per un evento da non perdere.I docenti e gli studenti della scuola invitano gli alunni di 3^media e i loro genitori a partecipare ad una serata di festa denominata "Saperi & Sapori", con musica, informazioni, degustazioni, giochi e tanto altro.