"Aldo Moro: la verità negata", oggi a Trani l'onorevole Gero Grassi

Martedì 21 gennaio 2020 alle ore 9.00, nell'auditorium del I.I.S.S "Aldo Moro" di Trani si terrà l'incontro per il progetto "Moro vive", l'iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia, dedicato agli studenti delle classi quinte e che avvicina i giovani al pensiero, al ruolo e alla figura del grande statista pugliese Aldo Moro. Un grande progetto di educazione alla Cittadinanza attiva.Introdurrà l'incontro il dirigente scolastico prof. Michele Buonvino, saranno presenti anche le autorità cittadine. La relazione sarà curata dall'onorevole Gero Grassi, già componente la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro.L'onorevole presenterà il suo libro "La verità negata" che mette in luce i retroscena della storia degli anni '60 e '70 e che hanno portato all'assassinio di Aldo Moro, considerato un personaggio scomodo.Si tratta di raccontare ai giovani la storia d'Italia non ancora scritta nei libri, per indurli a riflettere e a pensare sull'importanza della conoscenza e della storia stessa.