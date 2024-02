I giovani e le dipendenze: continuano gli incontri nell'llSS Moro con Rino Negrogno

Powered by

Nell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Aldo Moro è stato organizzati dalle docenti Rosaria Geminario e Laura Pappalettera un ciclo di incontri su "I giovani e le dipendenze", tenuti dal dott. Rino Negrogno, scrittore e infermiere nel servizio emergenza territoriale 118.Il dott. Negrogno ha illustrato agli studenti gli effetti delle dipendenze da sostanze, da internet, dai social e di natura comportamentale e in che modo si instaurino subdolamente. Ha raccontato alcuni episodi in cui si imbatte durante il suo lavoro nel 118, quando soccorre ragazzi ubriachi, spesso minorenni, evidenziando i rischi che corrono e la perdita di dignità mentre sono distesi per terra incoscienti.Gli alunni si sono mostrati interessati e hanno interagito con l'esperto ponendogli numerose domande.