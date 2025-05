Insieme si può, il nuovo programma estivo per bambini e ragazzi autistici

Il valore più grande dell'iniziativa deriva dalla partecipazione attiva di 13 enti del terzo settore dei Comuni di Trani e Bisceglie, con comprovata esperienza in attività e servizi rivolti alle persone con disabilità.



Per la prima volta, tali realtà condividono finalità e pianificazione degli interventi in un progetto unitario, realizzato in co-progettazione con l'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie realizza in co-progettazione con il terzo settore, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, il progetto "Insieme si può", pensato per stimolare, migliorare e favorire la socializzazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nello spettro autistico, di età compresa tra i 3 e i 21 anni.Le attività di socializzazione si svolgono nei mesi di maggio e giugno e sono ad accesso gratuito per le famiglie che hanno presentato domanda.La misura è finalizzata a garantire:- una migliore qualità della vita,- una maggiore integrazione sociale,attraverso la partecipazione a attività ludiche, sportive, culturali e ricreative come:- ortoterapia,- laboratori di cucina,- percorsi formativi e tirocini,- percorsi naturalistici,- la fattoria degli animali,- equitazione integrata,- visite culturali,- musicoterapia,- laboratori circensi,- teatro,- giochi da tavola,- legoterapia,- attività sulle autonomie,- baby sensory (0-6 anni),- danza,- parkour,- yoga intergenerazionale,- nuoto,- socializzazione ludica in spiaggia,- attività motoria in bicicletta, e altro ancora.