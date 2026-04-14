Alberi pericolanti in via Istria: traffico in tilt e intervento di taglio urgente del Comune

Gli agenti della polizia locale sono stati costretti a deviare il traffico in discesa da via delle Forze Armate verso via Falcone, interdicendo completamente il tratto di via Istria compreso tra la rotatoria e via Postumia. Una misura necessaria per garantire la sicurezza pubblica, alla luce del concreto pericolo di cedimento di uno o più alberi.In particolare, uno dei pini presenti nell'area retrostante l'istituto scolastico appariva visibilmente inclinato verso la carreggiata, destando forte preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori del verde pubblico insieme all'agronomo comunale per effettuare una valutazione tecnica approfondita.Le operazioni sono proseguite fino a tarda serata: gli alberi sono stati sfoltiti e messi in sicurezza in via preliminare, in vista di un intervento più radicale previsto per questa mattina, quando si procederà con il taglio definitivo.La decisione, seppur sofferta, è stata presa dall'Amministrazione comunale con il supporto di specialisti del settore. Secondo le valutazioni tecniche, infatti, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria non sarebbe stato sufficiente a garantire la stabilità degli alberi e la sicurezza dell'area.Già nei mesi scorsi la situazione era stata portata all'attenzione del Comune: a segnalare la criticità era stato il professor Marco Galiano, dirigente della scuola "E. Baldassarre", evidenziando i rischi legati alla presenza dei pini all'interno dell'area di pertinenza dell'istituto. Le preoccupazioni erano state ulteriormente rafforzate dopo le forti raffiche di vento registrate in città nelle scorse settimane.A incidere sull'urgenza dell'intervento anche quanto accaduto recentemente a Bisceglie, un episodio che ha inevitabilmente aumentato il livello di attenzione su situazioni analoghe. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina: traffico praticamente paralizzato su via Martiri di Palermo, con rallentamenti significativi anche nel centro cittadino, in particolare in piazza Dante, corso Imbriani e nel primo tratto di via Istria. In molti casi, la statale 16 bis è stata utilizzata come percorso alternativo per raggiungere la zona nord della città. La situazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità al termine degli interventi programmati, ma resta alta l'attenzione sul monitoraggio del verde urbano, soprattutto in prossimità di scuole e aree particolarmente frequentate.tl@