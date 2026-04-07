Trani, l’abbraccio di Piazza della Repubblica a Fabrizio Ferrante: «Il mio impegno continua per non lasciare indietro nessuno»

10 foto Fabrizio Ferrante Inaugurazione Comitato Elettorale Tonino Lacalamita

Un bagno di folla, un clima di forte emozione e la sensazione plastica di una coalizione che ritrova la sua unità nel momento più alto della sfida. Martedì 7 aprile 2026, il civico 36 di Piazza della Repubblica è diventato il cuore pulsante della politica cittadina per l'inaugurazione del comitato elettorale di. L'attuale Vicesindaco e Assessore, colonna portante del Partito Democratico, ha dato ufficialmente il via alla sua corsa per il Consiglio Comunale circondato dai vertici regionali e locali del centrosinistra.A nobilitare l'evento, oltre alla massiccia partecipazione popolare, è stata la presenza a sorpresa del Presidente della Regione Puglia,, che ha voluto testimoniare personalmente la stima nei confronti di Ferrante. Al suo fianco, l'Assessore regionale, il Sindaco, il candidato Sindacoe i segretari demVisibilmente commosso dall'accoglienza, Fabrizio Ferrante ha rivendicato con orgoglio il senso della sua ricandidatura, nata dopo un periodo di profonda riflessione. «L'impegno continua, va avanti perché abbiamo tante cose ancora da dirci e da fare», ha esordito Ferrante. «La partecipazione di stasera mi emoziona particolarmente perché non è stato un periodo semplicissimo. È stato un periodo in cui ho dovuto riordinare le idee, ma ho capito che questo percorso necessitava di uno stimolo e di un entusiasmo soprattutto su alcune tematiche.». Il Vicesindaco ha poi tracciato la rotta amministrativa: «L'amministrazione che verrà dovrà essere all'altezza di valorizzare quanto fatto e correggere gli errori commessi. Metto la mia esperienza a disposizione della città: è questo l'impegno che mi ha mosso a essere ancora una volta a battagliare nella campagna elettorale più complicata».Uno dei momenti più significativi della serata è stato l'incrocio tra l'esperienza di Ferrante e la novità rappresentata dal candidato Sindaco. Quest'ultimo ha usato una metafora calcistica per descrivere il valore del Vicesindaco: «Fabrizio è assolutamente un, non poteva mancare in questa campagna elettorale», ha dichiarato Galiano. «Io sono un mediano, mi piace fare quello che porta fieno in cascina. Mi piace giocare in squadre dove ci sono giocatori di altissimo livello e non ho problemi ad avere la maglia numero 4 invece della 10.».Il Presidenteha sottolineato il valore umano della politica di prossimità, elogiando il percorso di Ferrante e la sfida di Galiano: «Ci tenevo a fare gli auguri a Fabrizio che rappresenta un pezzo di storia non solo politica ma anche amministrativa, dell'evoluzione positiva di questa comunità», ha affermato il Governatore. «La politica di prossimità è la parte più bella: è quella che ti tiene vicino alle aspirazioni e alle difficoltà delle persone. Come dice Fabrizio nel suo slogan, l'obiettivo è accompagnare questa crescita».L'Assessore regionaleha invece messo in risalto il lavoro di sintesi compiuto all'interno del Partito Democratico: «È stato un lavoro certosino e paziente. C'era bisogno proprio di questo per far nascere una figura come quella di Marco Galiano, che è stata accettata dalla comunità», ha spiegato Ciliento. «Figure come quella di Fabrizio Ferrante sono un completamento fondamentale. Se c'è una cosa che non manca al PD è il dialogo: ora dobbiamo guardare avanti e rilanciare l'azione politica»."L'esperienza istituzionale maturata da Fabrizio in questi ultimi anni sarà importante per il futuro di questa città, a Marco Galiano, al quale auguro di diventare Sindaco, l'azione amministrativa di Fabrizio servirà come il pane"L'inaugurazione si è chiusa con un rinnovato spirito di battaglia. Se per Galiano la campagna elettorale è una «salita in cui non bisogna dare nulla per scontato», per Ferrante l'entusiasmo della piazza è il «lo sprone necessario a continuare a far bene». In Piazza della Repubblica 36, il centrosinistra ha dimostrato di aver ritrovato il suo "baricentro", unendo la freschezza del nuovo progetto civico alla solidità di chi, come Fabrizio Ferrante, ha fatto dell'ascolto e della risoluzione dei problemi quotidiani la propria missione di vita perchè, come recita il suo slogan.: "Nessuno resti indietro".tl@