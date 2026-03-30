Amiu, distribuzione kit raccolta differenziata
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Ambiente

Trani “Comune Riciclone”: riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata

Superata la soglia del 70%, ma resta la sfida della riduzione dei rifiuti: giovedì la cerimonia in Comune

Trani - lunedì 30 marzo 2026 11.16 Comunicato Stampa
Si terrà giovedì 2 aprile alle ore 10.00, presso il Comune di Trani, la cerimonia ufficiale di consegna da parte del Circolo locale alla Città di Trani degli attestati di "Comune Riciclone", riconoscimento assegnato da Legambiente nazionale ai Comuni che hanno superato il 70% di raccolta differenziata, secondo i dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

La V edizione di Ecoforum Puglia, tenutasi il 13 Marzo a Bari, ha visto protagonista anche Trani tra diversi enti locali che si sono distinti per le buone pratiche nella gestione dei rifiuti, tra cui i Comuni costieri, una categoria particolarmente significativa per le sfide che affronta. È importante sottolineare, infatti, come i Comuni costieri tendano storicamente a registrare percentuali di raccolta differenziata annuali più basse rispetto alla media delle stagioni autunnali-invernali-primaverili, a causa dell'elevato afflusso turistico durante la stagione estiva, che comporta un incremento significativo della produzione di rifiuti e una maggiore complessità nella loro gestione.

Nonostante questo contesto, il Comune di Trani si attesta su un dato di raccolta differenziata pari al 75,6% nel 2024, superando la soglia richiesta per il riconoscimento. Tuttavia, il dato mostra una lieve flessione dell'1,2% rispetto al 2023, un segnale che richiede continuo attenzionamento delle politiche ambientali locali.

Va inoltre evidenziato che Trani non rientra ancora nella categoria dei cosiddetti "Comuni Rifiuti Free", ovvero quei Comuni che producono meno di 75 kg annui pro capite di rifiuto indifferenziato. Attualmente, il dato di Trani si attesta a 125,1 kg per abitante all'anno, ben al di sopra della soglia prevista. Questo elemento rappresenta una sfida importante per l'amministrazione e per la comunità, chiamate a intensificare gli sforzi non solo sulla raccolta differenziata, ma soprattutto sulla riduzione complessiva della produzione di rifiuti.

La cerimonia di giovedì sarà dunque non solo un momento di riconoscimento dei risultati raggiunti, ma anche un'occasione di riflessione e rilancio verso obiettivi sempre più ambiziosi in materia di sostenibilità ambientale.
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