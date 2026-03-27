Trani, il sistema delle "Mazzette e Prosciutti": l'atto d'accusa di Maria Grazia Cinquepalmi

I 9 Milioni Fantasma: Cinquepalmi accende i riflettori sul fondo di post-gestione. Una cifra enorme che avrebbe dovuto proteggere la salute dei cittadini e che invece, secondo l'accusa, potrebbe essere servita ad alimentare un sistema di «false consulenze».

C'è un'espressione che Maria Grazia Cinquepalmi usa per descrivere l'attuale classe dirigente di Trani:. Non è solo una metafora efficace, è il richiamo diretto a un'inchiesta giudiziaria che dipinge un quadro desolante di corruzione, dove il bene pubblico veniva barattato con favori di ogni tipo: dalle auto di lusso alle cene a base di aragoste, fino ai fardelli d'acqua minerale e, appunto, ai prosciutti consegnati negli uffici pubblici. L'avvocato tranese denuncia con un post pubblicato sulla sua pagina facebook.L'affondo dell'avvocato ed ex consigliera comunale colpisce il cuore pulsante del rischio ambientale cittadino: la. Se l'inchiesta della Procura di Trani ipotizza collaudi "poco attendibili" e certificati falsificati, la domanda che la Cinquepalmi pone alla città è brutale nella sua semplicità:Dal 2023 i dati sulla qualità ambientale della discarica sembrano essere evaporati dai radar pubblici. Perché questo silenzio proprio mentre i tecnici incaricati finiscono sotto la lente dei magistrati?Ma la corruzione non si ferma ai cancelli della discarica. Arriva fin nelle piazze di Trani. L'inchiesta svela come persino ilsarebbe stato oggetto di appalti truccati. Mentre i cittadini assistono al declino del verde pubblico, scoprono che i fondi destinati alla cura delle piante finivano — stando alle tesi dei PM Tosto e Leo — nel giro delle "mazzette e dei regali".Il punto politico sollevato dalla Cinquepalmi è una sfida aperta a chi oggi chiede il voto parlando di "futuro migliore". L'avvocato denuncia una: «Come può "continuare l'impegno" se avete continuato ad affidare incarichi agli stessi tecnici finiti sotto inchiesta? Perché non è stata fatta pulizia per tutelare l'integrità del Comune?»Non si tratta di "vecchia cronaca", ma di un metodo che sembra sopravvivere alle stagioni politiche. Per Maria Grazia Cinquepalmi, la vigilanza è fallita e le delibere firmate sotto il naso di chi doveva controllare gridano vendetta.L'inchiesta che vede protagonista l'ex dirigente Gianferrini e altri 13 indagati non è solo una faccenda da tribunale. È, per la Cinquepalmi, la prova di un. Tra video-camere nascoste che immortalano passaggi di denaro e sequestri per milioni di euro, resta una città che deve decidere se continuare a guardare i manifesti elettorali o iniziare a guardare dentro i faldoni della Procura.